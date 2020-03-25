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Evinde yaptığı gizli bölümde saklanan sanık 20 yıl sonra yakalandı

Muş'ta 2000 yılında "Hizbullah silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan sanık, evinde saklandığı gizli bölümde yakalandı.

25.03.2020 15:38 | Son Güncelleme: 25.03.2020 15:40
Muş 'ta 2000 yılında "Hizbullah silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan sanık, evinde saklandığı gizli bölümde yakalandı.
Merkez Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Hizbullah silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Y.'nin merkeze bağlı Yukarıyongalı köyünde olduğu bilgisini edindi.
Ekiplerin gerçekleştirdiği operasyonda, evindeki gizli bölümde yakalanan Y.Y, gözaltına alındı. Hakkındaki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen Y.Y, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Y.Y'nin, 20 yıldır güvenlik güçlerine yakalanmamak için yazın ahırda, kışın da evinde yaptığı gizli bölümde saklandığı anlaşıldı. Y.Y'nin, köye gelen ekiplerden aşağı kısmındaki yakınlarından haber alarak bugüne kadar kaçabildiği ortaya çıktı. Evinde yaptığı gizli bölümde saklanan sanık 20 yıl sonra yakalandı

Kaynak: AA

Etiketler: Jandarma, Muş, Güncel

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Evinde yaptığı gizli bölümde saklanan sanık 20 yıl sonra yakalandı

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