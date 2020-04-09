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Evindeki dikiş makinesini maske üretimi için bağışladı

Antalya'nın Kepez ilçesinde isminin açıklanmasını istemeyen bir vatandaş, daha çok maske üretilmesi için evindeki dikiş makinesini her gün 8 bin maske üretiminin yapıldığı Antalya Kepez Meslek Eğitim Kursları'na (AKMEK) bağışladı.

09.04.2020 12:22 | Son Güncelleme: 09.04.2020 12:22
Evindeki dikiş makinesini maske üretimi için bağışladı
Antalya 'nın Kepez ilçesinde isminin açıklanmasını istemeyen bir vatandaş, daha çok maske üretilmesi için evindeki dikiş makinesini her gün 8 bin maske üretiminin yapıldığı Antalya Kepez Meslek Eğitim Kursları'na (AKMEK) bağışladı.

Kepez, steril maske üretimi için tek yürek oldu. Kepez Belediyesi, tüm dünyayı etkileyen yeni tip korona virüs salgınının ilçede yayılmaması için tüm imkanları seferber ederken, bir yandan da hummalı bir şekilde ilçe sakinlerine maske üretiyor. Gönüllülerle üretilen günlük 8 bin adet maske, Kepez Sağlık Merkezinde sterilize edildikten sonra paketleniyor ve ardından da Kepezlilerin kullanımına sunuluyor. Kepezlilerin steril maske üretiminde tek yürek olduğu bu hassas süreçte, isminin açıklamasını istemeyen bir hayırseverden de anlamlı bir destek geldi. Kepezli hayırsever, daha çok maske üretilmesi için evindeki 1960 model emektar dikiş makinesini her gün 8 bin maske üretiminin yapıldığı Antalya Kepez Meslek Eğitim Kursları'na (AKMEK) bağışladı. Antika değerindeki 60 yıllık dikiş makinesi, AKMEK kursiyerlerine de nostalji yaşattı. Dikiş makinesi, kursiyerlerin gözdesi oldu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Kepez Belediyesi, Antalya, Kepez, Güncel
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