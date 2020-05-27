Evindeki saksılarda Hint keneviri yetiştiren kişi yakalandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, evinde Hint keneviri yetiştiren bir kişi gözaltına alındı.

27.05.2020 16:53 | Son Güncelleme: 27.05.2020 16:57
Balıkesir'in Edremit ilçesinde, evinde Hint keneviri yetiştiren bir kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Akçay Mahallesi'nde A.Ç.H'nin evde Hint keneviri yetiştirdiği bilgisi üzerine harekete geçti.
Düzenlenen operasyonda A.Ç.H'nin evinde yapılan aramada büyük saksılarda yetiştirilen 19 kök Hint keneviri ile 139 gram esrar, 2 esrar öğütme aparatı, 1 hassas terazi ve kenevir bitkisi yetiştirmede kullanılan düzenek ele geçirildi.
Gözaltına alınan A.Ç.H'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Evindeki saksılarda Hint keneviri yetiştiren kişi yakalandı

Kaynak: AA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Balıkesir, Edremit, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

ABD’deki genel müdürlüğü bırakıp Karadeniz somonu yetiştirmeye başladı, yılda 500 milyon lira kazanıyor Haber
ABD'deki genel müdürlüğü bırakıp Karadeniz somonu yetiştirmeye başladı, yılda 500 milyon lira kazanıyor
Rus gazeteciden dans etmesini isteyen Cüneyt Özdemir, ’Altımda bir şey yok’ cevabıyla kahkahaya boğuldu Haber
Rus gazeteciden dans etmesini isteyen Cüneyt Özdemir, "Altımda bir şey yok" cevabıyla kahkahaya boğuldu
Oyuncu Pelin Ermiş, mini şortlu pozlarıyla yeni imajını gözler önüne serdi Haber
Oyuncu Pelin Ermiş, mini şortlu pozlarıyla yeni imajını gözler önüne serdi
30-31 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Gözler kabine toplantısında Haber
30-31 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Gözler kabine toplantısında
Belgesellere taş çıkartan görüntü! Yılanın balık avı kameraya yansıdı Haber
Belgesellere taş çıkartan görüntü! Yılanın balık avı kameraya yansıdı
George Floyd’un polis tarafından öldürülmesine LeBron James’ten çok sert tepki: Şimdi anlıyor musun? Haber
George Floyd'un polis tarafından öldürülmesine LeBron James'ten çok sert tepki: Şimdi anlıyor musun?
Yaş hali 60 lira olan ancak işlenmiş toz hali 1.000 liraya kadar çıkan salepte hasat sürüyor Haber
Yaş hali 60 lira olan ancak işlenmiş toz hali 1.000 liraya kadar çıkan salepte hasat sürüyor
CHP’li meclis üyesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaretten gözaltına alındı Haber
CHP'li meclis üyesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten gözaltına alındı
Haberler››Güncel››Evindeki saksılarda Hint keneviri yetiştiren kişi yakalandı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:51: Bafra'da camilere dezenfekte - Haber 16:51: Nijerya, Kovid-19 tedavisinde "hidroksiklorokin" kullanmaya devam edecek - Haber 16:51: Gaziantep Hayvanat Bahçesi 15 Haziran'da kapılarını yeniden açıyor - Haber 16:50: 14 yaş ve altı çocuklar yeniden sokağa çıktı - Haber 16:49: Hatay Kaybolan kadının yardımına polis yetişti - Haber 16:49: İdlib'de TSK konvoyunun geçişi sırasında patlama! Yaralılar var - Haber 16:28: Normalde 1 buçuk saat süren Cuma namazı Antalya'da 20 dakikada kılınacak - Haber 16:05: Oyuncu Pelin Ermiş, mini şortlu pozlarıyla yeni imajını gözler önüne serdi - Magazin 12:36: Çilek üretimi nedeniyle tersine göçün başladığı Kahramanmaraş'ın dağ köylerinde üretilen meyveler ihraç edilmeye başlandı - Ekonomi