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Evindeki yangında dumandan etkilenen yaşlı kadın kurtarılamadı

AKSARAY'ın Ortaköy ilçesinde, yalnız yaşadığı evinde çıkan yangında dumandan etkilenen Fadimana Konar (92), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

06.02.2020 11:37 | Son Güncelleme: 06.02.2020 11:37Evindeki yangında dumandan etkilenen yaşlı kadın kurtarılamadı

AKSARAY'ın Ortaköy ilçesinde, yalnız yaşadığı evinde çıkan yangında dumandan etkilenen Fadimana Konar (92), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Ortaköy'e bağlı köyündeki Fadimana Konar'ın yalnız yaşadığı evde, saat 09.00 sıralarında yangın çıktı. Alevleri gören komşular, eve girip, Konar'ı kurtarırken, itfaiyeye verdi. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken, Konar da Ağaçören Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Dumandan etkilendiği belirlenen Fadimana Konar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Evdeki yangın ise itfaiyecilerin müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. ?



Harmandalı, Güncel

Kaynak: DHA

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