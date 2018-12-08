Evindeki Yenilmemezliğini 27 Maça Çıkardı

Galatasaray
, Çaykur Rizespor
galibiyetiyle Türk Telekom Stadyumu
'ndaki yenilmemezlik serisini 27'ye çıkardı. Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Çaykur Rizespor'u ağırlayan Galatasaray sahadan 2-2 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar, bu maçla birlikte Türk Telekom Stadyumu'ndaki 27. maçında da rakiplerine 3 puan vermemiş oldu. Galatasaray, ligde iç sahadaki son yenilgisini 2016-2017 sezonunun 30. haftasında Kasımpaşa
karşısında aldı. Bu müsabakanın ardından oynanan 27 karşılaşmada sarı-kırmızılılar, 22 kez galibiyet alırken, 5 kez de berabere kaldı.
(Oğuzhan Ort/İHA)
Çaykur Rizespor,Türk Telekom Stadyumu,Galatasaray
08 Aralık 2018 Cumartesi 21:31