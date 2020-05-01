Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Evinden çıkamayan 80 yaşındaki emekli öğretmenin "vefa" konseri ekipleri mutlu ediyor

Düzce'de yaşayan 80 yaşındaki emekli öğretmen Yakup Erbaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlandığı için ihtiyaçlarını karşılayan Vefa Sosyal Destek Grubu'na minnettarlığını bağlamasıyla gösteriyor.

Evinden çıkamayan 80 yaşındaki emekli öğretmenin
01.05.2020 11:18 | Son Güncelleme: 01.05.2020 11:36
Düzce'de yaşayan 80 yaşındaki emekli öğretmen Yakup Erbaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlandığı için ihtiyaçlarını karşılayan Vefa Sosyal Destek Grubu'na minnettarlığını bağlamasıyla gösteriyor.
Uzun Mustafa Mahallesi'nde yalnız yaşayan Yakup Erbaş, 65 yaş ve üstü vatandaşlara getirilen sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evinden çıkamayınca ihtiyaçlarını Vefa Sosyal Destek Grubu karşılamaya başladı.
Erbaş, ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla evine gelen Vefa Sosyal Destek Grubu için bağlamasıyla seslendirdiği türkülerle ekiplere moral vererek "vefası"nı gösteriyor.
Erbaş'ın faturalarını ödeyen ve ramazan pidesini alarak evine bırakan gönüllü gençler de bağlama çalan emekli öğretmenin vefa konserini ilgiyle izliyor.
"Ekiplerimiz ne gerekiyorsa onu yapıyor"
Yakup Erbaş, AA muhabirine, 30 yıl öğretmenlik yaparak devlete hizmet ettiğini söyledi.
Salgın döneminde devletin çok iyi işler yaptığını belirten Erbaş, "Şimdi de devlet hizmet ediyor bana. Allah razı olsun, ekipler çağırdığımız zaman gelip ne gerekiyorsa onu yapıyor. Pazarımıza çıkıyorlar, faturalarımızı ödüyorlar, ekmeğimizi alıyorlar." dedi.
Erbaş, çeşitli müzik aletleri çalabildiğini dile getirerek, "Eski dönemlerde sınıf öğretmenlerinin tamamında buna benzer yetenekler vardı. Amatörce mandolin, flüt, cümbüş, bağlama ve keman gibi aletler çalıyorum. Buraya gelen genç ekibimize ben de müzikle teşekkür etmek istedim. Onlar buraya geldikçe ben bağlama çalıyorum. Onlar da beni dinliyor. Ramazanda ikramımız yok ama müzik ziyafeti verdik, oda bir ikram sayılır. 80 yaşındaki bir kişinin parmakları bu kadar hareket ediyorsa ne mutlu ona." şeklinde konuştu.
Vefa Sosyal Destek Grubu gönüllüsü Rıza Emanet de Erbaş'ın kendilerini her defasında müzikle karşıladığını belirtti.
Bu durumun kendilerini mutlu ettiğini söyleyen Emanet, "Hocamız gibi 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ne gibi ihtiyaçları olursa hepsini gidermeye çalışıyoruz. Fatura işleri vardı, onları hallettik. Eve geldik, balkonda bağlama çalıyordu. Bizlere de 'Çalar mısın?' diye rica ettik, kırmadı, sağ olsun çaldı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Vefa Sosyal Destek Grubu, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs tedbirlerine uyan Gümüşhane ve Bartın’da günlerdir yeni vakaya rastlanmadı Haberler
Koronavirüs tedbirlerine uyan Gümüşhane ve Bartın'da günlerdir yeni vakaya rastlanmadı
İlçede her eve Ramazan kolisi dağıtan belediye başkanı, şimdi de tüm hanelere patates ve soğan yardımı yapıyor Haberler
İlçede her eve Ramazan kolisi dağıtan belediye başkanı, şimdi de tüm hanelere patates ve soğan yardımı yapıyor
Survivor yarışmacısı Semih Öztürk’ten ’Adada namaz kılınıyor mu?’ sorusuna cevap: Namaz kılan, dua eden vardı Haberler
Survivor yarışmacısı Semih Öztürk'ten "Adada namaz kılınıyor mu?" sorusuna cevap: Namaz kılan, dua eden vardı
Habertürk’te Ebru Baki ve konuğunun sohbeti sosyal medyanın gündemine oturdu Haberler
Habertürk'te Ebru Baki ve konuğunun sohbeti sosyal medyanın gündemine oturdu
Koronavirüs bulaştırmada şüpheli konumda olan rakun köpeği, Türkiye’de ilk kez görüntülendi Haberler
Koronavirüs bulaştırmada şüpheli konumda olan rakun köpeği, Türkiye'de ilk kez görüntülendi
Görüntü Türkiye’den! Vaşak, restoran bahçesinde yakaladığı kediyi böyle götürdü Haberler
Görüntü Türkiye'den! Vaşak, restoran bahçesinde yakaladığı kediyi böyle götürdü
BM korona faturasını onlara kesti: Karbon salınımı yapanlara para ödetme zamanı geldi Haberler
BM korona faturasını onlara kesti: Karbon salınımı yapanlara para ödetme zamanı geldi
Güne düşüşle başlayan gram altın 378 liradan işlem görüyor Haberler
Güne düşüşle başlayan gram altın 378 liradan işlem görüyor
Haberler››Güncel››Evinden çıkamayan 80 yaşındaki emekli öğretmenin 'vefa' konseri ekipleri mutlu ediyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

13:24: Ukrayna'dan getirilen vatandaşlar için tasavvuf musikisi konseri - Haber 13:23: İzmir'de 15 ton etil alkol, Edirne'de 5 bin maske ve siperlik ele geçirildi - Haber 13:23: İHA'nın Android uygulaması yenilendi - Haber 13:23: Antalya caddeleri sokak hayvanlarına kaldı - Haber 13:22: Bursa'da atık maske ve eldivenler için özel ekip kuruldu - Haber 12:35: Survivor yarışmacısı Semih Öztürk'ten "Adada namaz kılınıyor mu?" sorusuna cevap: Namaz kılan, dua eden vardı - Magazin 12:27: Görüntü Türkiye'den! Vaşak, restoran bahçesinde yakaladığı kediyi böyle götürdü - Haber 11:36: Cezaevlerindeki görüşler ve nakiller 15 Mayıs'a kadar ertelendi - Haber 10:00: Habertürk'te Ebru Baki ve konuğunun sohbeti sosyal medyanın gündemine oturdu - Haber 11:55: İlçede her eve Ramazan kolisi dağıtan belediye başkanı, şimdi de tüm hanelere patates ve soğan yardımı yapıyor - Haberler