Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Evinden çıkamayan çiftçinin 3 dönümlük bağı budandı

Evinden çıkamayan çiftçinin 3 dönümlük bağı budandı Kırıkkale İl Tarım Müdürlüğü ekipleri, Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında evinden çıkamayan astım hastası olan çiftçinin 3 dönümlük bağını budadı.

03.04.2020 16:10 | Son Güncelleme: 03.04.2020 16:12
Evinden çıkamayan çiftçinin 3 dönümlük bağı budandı
KIRIKKALE - Kırıkkale İl Tarım Müdürlüğü ekipleri, Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında evinden çıkamayan astım hastası olan çiftçinin 3 dönümlük bağını budadı.
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan, Türkiye dahil birçok ülkede etkisini gösteren Korona virüs (Covid-19) salgının hızla yayılmasının ardından ülkede 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara sokağa çıkma yasağı getirildi. Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesine bağlı Hacı köyünde çiftçilik yapan astım hastası Osman Güloğlu, evinden çıkamayınca arazisindeki bağının budanması için Tarım Müdürlüğü ekiplerinden destek istedi. Köye gelen ekipler, Güloğlu'nun 3 dönümlük arazisindeki bağını budadı.
Hasta olduğu için Korona virüs tedbirleri nedeniyle dışarı çıkmanın yasak olduğunu belirten Osman Güloğlu, "3 dönüm kadar bağım vardı. Benim de aklıma İl Tarım ve Orman Müdürümüz geldi. Durumumu anlattım, o da sağ olsun ekip gönderdi. Çok teşekkür ediyorum böyle insanlar başımızda olduğu süreçte bizler de inşallah dışarı çıkmayız bizler de iyi oluruz" dedi. Evinden çıkamayan çiftçinin 3 dönümlük bağı budandı

Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Kırıkkale, Genel

Haberin Videosu :

Evinden çıkamayan çiftçinin 3 dönümlük bağı budandı
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› genel ››Evinden çıkamayan çiftçinin 3 dönümlük bağı budandı - Haberler

genel Manşet

Haberler

Son Dakika genel Haberleri

17:06: Polisten sahte içki operasyonu: 154 bin TL değerinde malzeme ele geçirildi - Haberler 17:04: Üvey kardeşlerini bıçaklayan genç tutuklandı - Haberler 17:04: Bahçeli'den, Türkeş'in vefatının 23. yılı dolayısıyla anma mesajı Açıklaması - Haberler 16:59: Marmaris'in tüm giriş noktaları kontrol altında - Haberler 16:58: Ümraniye'de korona virüs salgınından sonra hizmetler online ortama taşındı - Haberler 16:50: Bir grup hayırsever, ihtiyaç sahibi yüzlerce ailenin yüzünü güldürdü - Haberler 16:28: Prof. Dr. Mehmet Öz: Koronavirüs tedavisinde umut verici gelişmeler yaşanıyor 16:08: Son Dakika: İngiltere'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 605'e yükseldi - Haberler 16:02: Satışları yüzde 100 artan turşucu, dükkanının camına "Koronavirüs aşısı bulunur" yazısı astı - Haberler 15:58: Melike öğretmen masayı okul tahtası yapıp internet üzerinden ders anlattı - Haberler 14:53: Soylu'nun talimatını verdiği 65 yaş üstü yasağının fikir babası Mansur Yavaş'mış - Haberler 10:34: Çay hasadı için gelenler Rize'deki arama noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu