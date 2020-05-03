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Evinden çıkamayan çocuğun kitap talebini polisler karşıladı

Kastamonu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbirler kapsamında evinden çıkamayan birinci sınıf öğrencisi Aslı Akkoca'nın kitap talebini polisler yerine getirdi.

Evinden çıkamayan çocuğun kitap talebini polisler karşıladı
03.05.2020 13:44 | Son Güncelleme: 03.05.2020 14:00
Kastamonu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbirler kapsamında evinden çıkamayan birinci sınıf öğrencisi Aslı Akkoca'nın kitap talebini polisler yerine getirdi.
Devrekani ilçesinde ailesiyle yaşayan Akkoca, kısıtlama nedeniyle evden çıkamaması nedeniyle 155'i arayarak kitap istedi. Çocuğun isteğini yerine getiren polisler, aldıkları kitabı Akkoca'nın evine götürdü.
Polislere teşekkür eden Akkoca, "Kitap okumayı çok seviyorum. Evimizde okuyacak kitap kalmamıştı ben de polis amcaları arayarak istedim. Onlar da hemen getirdiler. Evde artık daha güzel zaman geçireceğim." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Devrekani, Kastamonu, Güncel, Haber

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