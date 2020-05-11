Evinden çıkamayan Kolombiyalı annelere seranat sürprizi
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Serenat hazırlıklarıdan detaylar Astsubay Torres'in Gloria Ines Fajardo Guerrero'ya serenat yapması Gloria Ines Fajardo Guerrero'nun şarkı söylemesi Gloria Ines Fajardo Guerrero'nun evinden detaylar BOGOTA - Kolombiya Ulusal Ordusu mensupları başkent Bogota'da yeni tip...
11.05.2020 00:33 | Son Güncelleme: 11.05.2020 00:35
Serenat hazırlıklarıdan detaylarAstsubay Torres'in Gloria Ines Fajardo Guerrero'ya serenat yapmasıGloria Ines Fajardo Guerrero'nun şarkı söylemesiGloria Ines Fajardo Guerrero'nun evinden detaylar BOGOTA - Kolombiya Ulusal Ordusu mensupları başkent Bogota'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkamayan yaşlı kadına Anneler Günü dolayısıyla serenat yaptı. Geleneksel "mariachi" müzisyeni kıyafeti giyen astsubay Torres, dışarı çıkamayan Gloria Ines Fajardo Guerrero'ya evinin önünde serenat yaptı. Guerrero'nun bu serenat karşısında duygulandığı görüldü.
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Kaynak: AA