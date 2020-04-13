Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Evinden çıkamayan yaşlı amcanın bağını imamlar budadı

Evinden çıkamayan yaşlı amcanın bağını imamlar budadı İncesu'da vefa destek grubu imamlar, gönülleri fethetti Kayseri'nin İncesu ilçesinde vefa destek grubunda yer alan 4 imam, yaşlı bir amcanın talebi üzerine ellerine makasları alarak bağ budadı.

13.04.2020 15:08 | Son Güncelleme: 13.04.2020 15:15
Evinden çıkamayan yaşlı amcanın bağını imamlar budadı
İncesu 'da vefa destek grubu imamlar, gönülleri fethetti
KAYSERİ - Kayseri 'nin İncesu ilçesinde vefa destek grubunda yer alan 4 imam, yaşlı bir amcanın talebi üzerine ellerine makasları alarak bağ budadı.
Kayseri'nin İncesu ilçesinde yaşayan 82 yaşındaki Mehmet Çetinkaya, emniyeti arayarak bağının budanması gerektiğini, kendisinin dışarı çıkamadığı için bağını budayamadığını söyledi. Olayın vefa destek grubuna bildirilmesi üzerine harekete geçen ilçede görevli 4 imam, ellerine makasları alarak bağa gitti. Sabah saatlerinde bağı budamaya başlayan imamlar, kısa süre içerisinde bağı budadı.
İmamlardan Musa Ünal, İHA'ya yaptığı açıklamada, "Hem ülkemizin hem de dünyanın içerisinde bulunduğu zor bir süreçten geçiyoruz. Büyük bir imtihan ile karşı karşıyayız. Öncellikle Rabbim bu imtihanımızı kolay eylesin. Ülkemizde bu korona virüs hastalığı sebebiyle vatandaşlarımız hayatlarını kaybettiler. Öncelikle Rabbi onlara rahmetiyle muamele etsin. Hastanelerde yoğun bakım ünitelerinde yatan hastanelerimizde yatan hastalarımıza da acil şifalar diliyoruz" ifadelerini kullandı.
Gelen taleplerin hepsini değerlendiriyoruz
Vefa destek grubu olarak gelen taleplerin hepsini değerlendirdiklerini söyleyen Ünal, "Bizler bu virüs sebebiyle İncesu Kaymakamlığı bünyesinde İncesu Müftülüğü imamları ve müezzinleri, vefa destek grubu olarak görev yapmaktayız. Jandarma ve emniyete düşen ihbarlar değerlendiriliyor ve ihbarlar bize düşüyor. Vatandaşlarımızın da maaş, ilaç ve gıda talepleri oluyor. O gün görevli olan arkadaşlarımız 65 yaş üstü vatandaşlarımızın maaşlarını çekiyoruz, ilaç tedariklerini yapıyoruz ve gıda ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bu bağlamda hem cami cemaatimiz olan Mehmet Çetinkaya amcamız bizden bağ budama talebi oldu. Bu talebini memnuniyetle karşıladık. Bugünde burada Mehmet amcamızın bağını budamak için imam arkadaşlarımızla birlikte toplandık ve talebini yerine getiriyoruz" şeklinde konuştu.
82 yaşındaki Mehmet Çetinkaya da, "Allah hocalarımdan razı olsun. Bana yardımcı oldular. Geldiler ve bağımı budadılar. Ben evden çıkamıyordum. Yasak olduğu için bağa gelemiyordum. Ellerine sağlık, benim bağımı kurtardılar" dedi. Evinden çıkamayan yaşlı amcanın bağını imamlar budadı

Kaynak: İHA

Etiketler: Mehmet Çetinkaya, Kayseri, İncesu, Genel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

genel Manşet

Haberler

Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler Haberler
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler
Davutoğlu’ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu’nun istifa kararına ilk yorum Haberler
Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum
İstifa kararından vazgeçen Soylu, Erdoğan’dan sonra bir isme daha özel teşekkür etti Haberler
İstifa kararından vazgeçen Soylu, Erdoğan'dan sonra bir isme daha özel teşekkür etti
Soylu’nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti Haberler
Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı Haberler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı
Rusya da koronavirüse boyun eğdi! Putin son durumu paylaştı Haberler
Rusya da koronavirüse boyun eğdi! Putin son durumu paylaştı
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı Haberler
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da ’Bitti’ denilen bölgede yeniden başladı Haberler
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da "Bitti" denilen bölgede yeniden başladı
Haberler ›› genel ››Evinden çıkamayan yaşlı amcanın bağını imamlar budadı - Haberler

Son Dakika genel Haberleri

16:32: Taksim'de kuralları hiçe sayan turistlere polis müdahale etti - Haberler 16:32: İkinci elde koronavirüse karşı dijital önlem! - Haberler 16:32: Yamaha Motor Türkiye hizmetlerini dijitale taşıdı - Haberler 16:25: Eczacılar korona virüsten hayatını kaybeden meslektaşlarını andı - Haberler 16:25: İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un son koronavirüs testi negatif çıktı - Haberler 16:16: Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum 16:16: Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum - Haberler 16:04: Vladimir Putin'den koronavirüs açıklaması: Durum her gün kötüye gidiyor