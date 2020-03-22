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Evinden çıkamayan yaşlı vatandaşların ihtiyaçları karşılanıyor

Korona virüs tedbirleri kapsamında evinden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçları karşılanıyor.

22.03.2020 19:05 | Son Güncelleme: 22.03.2020 19:05
Evinden çıkamayan yaşlı vatandaşların ihtiyaçları karşılanıyor
Korona virüs tedbirleri kapsamında evinden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçları karşılanıyor. Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı kurduğu 'Vefa İletişim Merkezi' aracılığıyla dışarı çıkma yasağı olan vatandaşlara erzak ve sıcak yemek dağıtımı yaptı.
Korona virüs salgını nedeniyle 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirilmesiyle birlikte Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı tarafından 'Vefa İletişim Merkezi' kuruldu. Yalnız yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların bir telefonla erzak ihtiyaçları karşılanıyor. Gaziosmanpaşa Belediyesi ise ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerini korona virüs salgınına karşı ilaçlayıp sıcak yemek yardımı yapıyor.
Yaşadığı ev dezenfekte edilen ve erzak yardımı yapılan 81 yaşındaki Cüneyt Altunç, "Teşekkür ediyorum, hepinizden Allah razı olsun diyorum, beni burada bırakmadınız diye canı gönülden teşekkür ediyorum" dedi.
82 yaşındaki Namık Abdibaş ise, "Allah razı olsun diyorum, başka ne diyebiliriz ki? Başa gelen çekilir artık. Her şeye uyacağız. Can bu, mecburuz" diye konuştu.
(Serdar Ünal/İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler : Gaziosmanpaşa, Güncel

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