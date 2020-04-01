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Evinden çıkamayanlar için sağlık hizmeti

Antalya Büyükşehir Belediyesi koronavirüs salgınında evde bakıma ihtiyaç duyan hasta vatandaşlara kesintisiz sağlık hizmetini sürdürüyor.

01.04.2020 14:01 | Son Güncelleme: 01.04.2020 14:05
Antalya Büyükşehir Belediyesi koronavirüs salgınında evde bakıma ihtiyaç duyan hasta vatandaşlara kesintisiz sağlık hizmetini sürdürüyor.
*- Telefonla ulaşılan 65 yaş üstündeki vatandaşların doktor talepleri anında yerine getiriliyor, evlerinde sağlık hizmeti veriliyor.
Koronavirüs salgını nedeniyle evinden çıkamayan ve yardıma ihtiyacı olan Antalyalılara Büyükşehir Belediyesi ulaşmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen sağlık hizmetleri ile vatandaşlar yalnız bırakılmıyor.
TELEFONLA ARANIYOR
Büyükşehir Belediyesi pandemi haline gelen koronavirüs yüzünden sokağa çıkma yasağı nedeniyle evinde kalan 65 yaş üstündeki vatandaşlara telefonla ulaşıyor. Büyükşehir Belediyesi görevlileri, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in selamını iletip, ihtiyaçları olup olmadığını soruyor. İhtiyaç durumunda sağlık ekipleri evlere yönlendiriliyor. Bu kapsamda ulaşılan Hatice Uysaler, babası Mehmet Tursun'un sağlık kontrolü için görevlilerden yardım talebinde bulundu. Harekete geçen Büyükşehir Belediyesi Evde Sağlık Hizmeti ekibi, Kepez İlçesi Çankaya mahallesindeki eve ulaştı. Doktor ve hemşireden oluşan ekip evde bulunan aile bireylerini muayene etti, sağlık taramasından geçirdi. Koronavirüs salgını nedeniyle bilgilendirme yapılarak evden çıkmamaları konusunda uyarıldı.
'DOKTOR AYAĞIMIZA GELDİ'
65 yaşındaki Hatice Uysaler, kalp yetmezliği olan 82 yaşındaki babası Mehmet Tursun'un sağlık kontrolü için Evde Sağlık Hizmeti talep ettiklerini söyleyerek, "Büyükşehir Belediyesi'nden telefonla arayıp 'Bir ihtiyacınız var mı?' diye sordular, ben de 'Sadece doktor istiyorum' dedim. Ben kronik astım hastasıyım, babam bypass ameliyatı geçirdi ve kalp yetmezliği var. Muayene olmak istedik. Sağ olsunlar hemen doktor ve hemşire evimize geldi. Babamı da beni de güzelce muayene ettiler, güzel haberler verdiler. Allah razı olsun hepsinden" diye konuştu.
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Evinden çıkamayanlar için sağlık hizmeti

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Antalya, Güncel

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Evinden çıkamayanlar için sağlık hizmeti
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