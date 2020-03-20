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Evinden çıkmayan komşularına balkondan bağlamasıyla konser verdi

AKSARAY'da düğünlerde müzisyenlik yapan Recep Öztürk, koronavirüs tedbiri kapsamında kendisi gibi evden çıkmayan komşuları için bağlaması eşliğinde mini konser verdi.

20.03.2020 15:12 | Son Güncelleme: 20.03.2020 15:13
Evinden çıkmayan komşularına balkondan bağlamasıyla konser verdi

AKSARAY'da düğünlerde müzisyenlik yapan Recep Öztürk, koronavirüs tedbiri kapsamında kendisi gibi evden çıkmayan komşuları için bağlaması eşliğinde mini konser verdi. Öztürk, eşiyle birlikte bestelediği 'Ah korona' şarkısını da söyledi.

Taşpazar Mahallesi'nde oturan Recep Öztürk, koronavirüs nedeniyle hem düğünlerin iptal edilmesi hem de tedbir amaçlı evde durmaya başladı. Öztürk kendisi gibi evden çıkmayanlar için de balkondan bağlaması eşliğinde mini moral konseri verdi. Öztürk, eşiyle birlikte bestelediği 'Ah korana' şarkısını da söylemeyi ihmal etmedi. Çevredekiler ise o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Komşuları için moral konseri verdiğini belirten Recep Öztürk, şöyle konuştu:

"Komşularımız, hava almak için arada balkona çıkıyor. Tedbir bizden, takdir Allah'tan. Biz dışarı çıkmıyoruz. Hastalarımıza Allah acil şifalar versin. Kolay bir süreçten geçmiyoruz. Biz sanatçılar olarak da bu durum bizleri etkiledi. Birkaç düğünümüz vardı, iptal oldu. İlk öncelik halkımızın sağlığı. Sağlık her şeyden önce gelir. Günün belirli saatlerinde balkondan yöresel müziklerimizden ve kendi şarkılarımızdan olan müzikleri çalıyoruz. Her şey halkımızın moralini yüksek tutmak için. Komşularımız da bizlere eşlik ediyor."

Mahalle sakini Hamdi Toksan, evde kendilerini karantinaya aldıklarını meyve almak için manava giderken müzik sesini duyduğunu ifade ederek, "Mutlu oldum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tavsiyelerine uyarak evlerimizden çıkmıyoruz. Recep ağabeyimiz evinin balkonundan sağ olsun konser veriyor, bizleri neşelendiriyor. Biz de dinledik çok iyi geldi" dedi. Süleyman Uğur da müzik sesini duyunca dışarı çıktığını ve çok güzel bir moral olduğunu söyledi.


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Kaynak: DHA

Etiketler : Güncel

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