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Evinden çıkmayan komşularına balkondan sazla konser verdi, 'Ah korona' şarkısını...

AKSARAY 'da koronavirüs tedbiri nedeniyle evden çıkmayan, düğünlerde müzisyenlik yapan Recep Öztürk, kendisi gibi evden çıkmayan komşuları için sazı eşliğinde mini moral konser verdi.

20.03.2020 15:37 | Son Güncelleme: 20.03.2020 15:37
Evinden çıkmayan komşularına balkondan sazla konser verdi, 'Ah korona' şarkısını...

AKSARAY 'da koronavirüs tedbiri nedeniyle evden çıkmayan, düğünlerde müzisyenlik yapan Recep Öztürk, kendisi gibi evden çıkmayan komşuları için sazı eşliğinde mini moral konser verdi. Öztürk, eşiyle birlikte bestelediği 'Ah korona' şarkısını da söyledi.

Taşpazar Mahallesinde oturan  Recep Öztürk, koronavirüs nedeniyle hem düğünlerin iptal edilmesi, hem de tedbir amaçlı evde durmaya başladı.  Öztürk kendisi gibi evden çıkmayanlar içinde balkondan sazı eşliğinde mini moral konseri verdi. Öztürk, eşiyle birlikte bestelediği 'Ah korana' şarkısını da söylemeyi ihmal etmedi.  Çevredekiler ise o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.  Komşuları için moral konseri verdiğini belirten Recep Öztürk, şöyle konuştu:

"Komşularımız, hava almak için arada balkona çıkıyor.  Tedbir bizden, takdir Allah'tan. Biz dışarı çıkmıyoruz. Hastalarımıza Allah acil şifalar versin. Kolay bir süreçten geçmiyoruz. Biz sanatçılar olarak da bu durum bizleri etkiledi. Birkaç düğünümüz vardı, iptal oldu.  İlk öncelik halkımızın sağlığı. Sağlık her şeyden önce gelir. Günün belirli saatlerinde balkondan yöresel müziklerimizden ve kendi şarkılarımızdan olan müzikleri çalıyoruz. Her şey halkımızın moralini yüksek tutmak için. Komşularımızda bizlere eşlik ediyor."

Mahalle sakinlerinde Hamdi Toksan,  evde kendilerini karantinaya aldıklarını manava meyve almaya çıktığını ve saz sesini duyduğunu ifade etti. Toksan, "Mutlu oldum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tavsiyelerine uyarak evlerimizden çıkmıyoruz. Recep ağabeyimiz evinin balkonundan sağ osun konser veriyor, bizleri neşelendiriyor. Biz de dinledik çok iyi geldi." dedi.

Süleyman Uğur da,  kendisinin de mahallede iş yerinin olduğunu müzik sesini duyunca dışarı çıktığını ve çok güzel bir moral olduğunu söyledi.


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Kaynak: DHA

Etiketler : Güncel

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