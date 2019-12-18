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Bir süre önce eşinden boşanan kadın evinde ölü bulundu

Ordu'nun Perşembe ilçesinde yaşayan vergi dairesi emeklisi kadın, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Evden gelen kötü kokular üzerine komşular itfaiye ve polisi aradı. Gaz maskesiyle balkondan içeri giren itfaiye ekipleri kadının cansız bedeniyle karşılaştı. 1 kızı olduğu öğrenilen kadının bir süre önce eşinden boşandığı ortaya çıktı.

18.12.2019 16:29 | Son Güncelleme: 18.12.2019 17:06Bir süre önce eşinden boşanan kadın evinde ölü bulundu

Ordu'nun Perşembe ilçesinde, gelen koku üzerine yalnız yaşadığı evine girilen vergi dairesinden emekli Ayten Yazıcı (58), ölü bulundu.

İTFAİYE BALKONDAN GİRDİ

Kacalı Mahallesi Kültür Caddesi'ndeki 2 katlı binanın üst katında oturan Ayten Yazıcı'nın evinden önceki akşam gelen kötü kokular üzerine komşuları polisi aradı. İhbarla gelen polis, zili çaldı. Ancak kapıyı açan olmadı. Bunun üzerine yardım istenilen itfaiye ekipleri, gaz maskesi takıp, balkondan içeri girdi. Ayten Yazıcı'nın cansız bedeni bulundu.

BİR SÜRE ÖNCE EŞİNDEN BOŞANMIŞ

Ordu Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırılan Yazıcı'nın ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek. Vergi dairesinden emekli olan Yazıcı'nın, bir süre önce eşinden boşandığı ve bir kızı olduğu öğrenildi.


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Kaynak: DHA

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