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Evinden uzaklaştırılan koca otomobilinde piknik tüpüyle ısınmaya çalışırken öldü

Eşiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle hakkında evden uzaklaştırma kararı bulunan Haydar Ali Durkun, bir süredir barındığı otomobilinde piknik tüpüyle ısınmaya çalışırken yaşamını yitirdi.

11.12.2019 15:54 | Son Güncelleme: 11.12.2019 15:54Evinden uzaklaştırılan koca otomobilinde piknik tüpüyle ısınmaya çalışırken öldü
Eşiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle hakkında evden uzaklaştırma kararı bulunan Haydar Ali Durkun, bir süredir barındığı otomobilinde piknik tüpüyle ısınmaya çalışırken yaşamını yitirdi.
ilçesinde Akdere Merkez Camisi önünde bulunan 06 AY 8446 plakalı otomobilde bir kişinin hareketsiz yattığı ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, otomobilin kapısını açtıklarında Haydar Ali Durkun'un (67) cansız bedeniyle karşılaştı. ekipleri, bu sırada otomobilde yanan piknik tüpü buldu.
Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede, Durkun'un ısınmak için yaktığı piknik tüpünün oksijeni emmesiz sonucu hayatını kaybettiğini belirledi.
Durkun'un cesedi Ankara Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı kaldırıldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturmada, Durkun'un eşiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle mahkemece evinden uzaklaştırıldığı ve bir süredir otomobilinde barındığı bilgisine ulaşıldı.

Haydar Ali, Mamak, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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