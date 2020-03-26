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Evinden yürüyüş için çıkan yaşlı adamın cansız bedenine günler sonra ulaşıldı

Evinden yürüyüş için çıkan yaşlı adamın cansız bedenine günler sonra ulaşıldı Edirne'nin Keşan ilçesinde evinden yürüyüş için çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan İsmail Gökmen'in cansız bedenine ulaşıldı.

26.03.2020 20:43 | Son Güncelleme: 26.03.2020 20:44
Evinden yürüyüş için çıkan yaşlı adamın cansız bedenine günler sonra ulaşıldı
EDİRNE - Edirne 'nin Keşan ilçesinde evinden yürüyüş için çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan İsmail Gökmen'in cansız bedenine ulaşıldı.
Keşan'da yaşayan 73 yaşındaki İsmail Gökmen, 20 Mart Cuma günü evinden yürüyüş için dışarı çıktı. En son Keşan Adliye Sarayı çevresinde göründüğü söylenen Gökmen'den bir daha haber alınamadı.
Gkömen'in ailesi bir süre kendi imkanlarıyla kendisini aradı ancak tüm çabalarına rağmen bulamayınca polise haber verdi.
Kayıp haberinin verilmesi üzerine harekete geçen polis, jandarma, AFAD ve KEDAK ekipleri Gökmen'in son görüldüğü marketin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek arama çalışmalarına başladı. Yaşlı adamın gittiği yön olan eski Keşan çöplüğü tarafındaki geniş bir alanda gerçekleştirilen çalışmalar boyunca hem karadan hem de havadan drone yardımıyla Gökmen'in izi sürüldü. Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu da çalışmalar sırasında yetkililerden bilgi aldı.
Yağışlı ve soğuk havaya rağmen, dere yatakları, tarla alanlarda arama yapan ekipler yaşlı adamın cansız bedenine Yenimuhacir ve 700 Evler TOKİ konutları arasında kalan Sivri Tepe mevkiindeki arazide buldu.
Gökmen'in cansız bedeni bulunduğu yerden kaldırılarak incelenmek üzere otopsiye gönderildi. Evinden yürüyüş için çıkan yaşlı adamın cansız bedenine günler sonra ulaşıldı

Kaynak: İHA

Etiketler: İsmail Gökmen, Edirne, Keşan, Yerel

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Evinden yürüyüş için çıkan yaşlı adamın cansız bedenine günler sonra ulaşıldı

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