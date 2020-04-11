Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Evine ekmek getiren ekipleri görünce gözyaşlarını tutamadı

Evine ekmek getiren ekipleri görünce gözyaşlarını tutamadıMERSİN'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında evinden çıkamayan Gusup Çelik (86), evine ekmek getiren ekipleri görünce duygulanıp, gözyaşlarını tutamadı.

11.04.2020 16:53 | Son Güncelleme: 11.04.2020 16:56
Evine ekmek getiren ekipleri görünce gözyaşlarını tutamadı
MERSİN'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında evinden çıkamayan Gusup Çelik (86), evine ekmek getiren ekipleri görünce duygulanıp, gözyaşlarını tutamadı.
Koronavirüs ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı, 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı getirildiğini duyurmasının ardından, Vefa Sosyal Destek Grubu aracılığıyla evlere ekmek dağıtımı başladı. Kent genelinde, Vefa Sosyal Destek Grubu telefon numaralarını arayan vatandaşlara ekmek götürüldü. Ekipler, yasak nedeniyle evinden çıkamayan vatandaşlara dağıtımı yapılmayan gazeteleri de ekmekle birlikte verdi.
Merkez Akdeniz İlçesinde bağlı Adanalıoğlu Mahallesi'nden gelen ekmek talebini alan ekipler, fırından ekmek alarak, adrese gitti. Ekiplerin getirdiği ekmek ve gazeteyi alan Çelik, duygulanarak gözyaşı döktü.
Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri, sokağa çıkma yasağı dolayısıyla vatandaşların ihtiyaçlarını Vefa kurumunda görevli Çarşı Mahalle Bekçileri ile karşılamaya başladı. Bekçiler, vatandaşların kapısına kadar ekmeklerini götürerek, teslim etti. Evine ekmek getiren ekipleri görünce gözyaşlarını tutamadı

Kaynak: DHA

Etiketler: Vefa Sosyal Destek Grubu, Koronavirüs, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Dün gece dışarı çıkanlar kendilerini 14 gün karantinaya alsın Haberler
Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Dün gece dışarı çıkanlar kendilerini 14 gün karantinaya alsın
Belediye, koronadan hayatını kaybeden eczacıya öldüğü gün cevap verdi Haberler
Belediye, koronadan hayatını kaybeden eczacıya öldüğü gün cevap verdi
Zehirli yılan türü, Kahramanmaraş’ta ilk kez görüntülendi Haberler
Zehirli yılan türü, Kahramanmaraş'ta ilk kez görüntülendi
Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, koronaya yenik düştü Haberler
Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, koronaya yenik düştü
’Ekmek kavgası’ diye paylaşılan olayın asıl nedeni ortaya çıktı Haberler
"Ekmek kavgası" diye paylaşılan olayın asıl nedeni ortaya çıktı
Marketlere hücum edenlerle ilgili Gamze’den ders niteliğinde paylaşım Haberler
Marketlere hücum edenlerle ilgili Gamze'den ders niteliğinde paylaşım
Bakan Soylu’dan ’Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?’ sorusuna yanıt Haberler
Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?" sorusuna yanıt
Haberler ›› Güncel ››Evine ekmek getiren ekipleri görünce gözyaşlarını tutamadı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:38: Beşir Derneğinden 148 aileye yardım - Haber 18:36: Yasağa uymayarak sokakta futbol oynayan 5 kişiyi uyaran polis ekibine sopalı saldırı - Haber 18:36: PKK'lı teröristin cenazesi Diyarbakır'daki annesine adliyede teslim edildi - Haber 18:36: Eczacı İsmail Durmuş koronavirüsten hayatını kaybetti - Haber 18:36: Bafra Vefa Sosyal Destek Grubu 7 gün 24 saat hizmette - Haber 17:46: Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin hazırlanan iddianame kabul edildi - Haber 17:34: Kahramanmaraş'ta ilk kez kedi gözlü yılan görüntülendi - Haberler 15:54: Gamze Özçelik'ten marketlere hücum edenlerle ilgili ders niteliğinde paylaşım: Dünkü çayı demledik - Magazin