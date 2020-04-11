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Evine ekmek getiren ekipleri görünce gözyaşlarını tutamadı

Evine ekmek getiren ekipleri görünce gözyaşlarını tutamadı (2)BELEDİYE BAŞKANI ZİYARET ETTİMersin'de evine ekmek getiren ekipleri görünce duygulanıp, gözyaşlarını tutamayan Gusup Çelik'i (86), Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak evinde ziyaret etti.

11.04.2020 20:44 | Son Güncelleme: 11.04.2020 20:46
Evine ekmek getiren ekipleri görünce gözyaşlarını tutamadı (2)
BELEDİYE BAŞKANI ZİYARET ETTİ
Mersin 'de evine ekmek getiren ekipleri görünce duygulanıp, gözyaşlarını tutamayan Gusup Çelik'i (86), Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak evinde ziyaret etti.
Merkez Akdeniz İlçesinde bağlı Adanalıoğlu Mahallesi'nde yalnız yaşayan Çelik, evden çıkamadığı için ekmek talebinde bulundu. Ekipler fırından ekmek alarak, yaşlı adamın evine gitti. Ekiplerin getirdiği ekmek ve gazeteyi alan Çelik, duygulanarak gözyaşı döktü. Yaşlı adamın durumunu öğrenen Başkan Gültak, onu evine giderek ziyaret etti. Yaşlı adama erzak kolisi bırakan ve diğer htiyaçlarını da not alan Gültak, Çelik'e evinde kalmasını ve ihtiyaçlarının karşılanacağını söyledi. Evine ekmek getiren ekipleri görünce gözyaşlarını tutamadı

Kaynak: DHA

Etiketler: Akdeniz, Mersin, Güncel
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