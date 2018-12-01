Evine Ekmek Götüren Bisikletliye Araç Çarptı

Aydın
'da marketten aldığı ekmekleri evine götüren bisiklet sürücüsü bir aracın çarpması sonucu ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Aydın- İzmir
kara yolu Kızılcaköy mevkisinde plakası ve tipi tespit edilemeyen bir araç, bisikletiyle yol kenarında seyreden İlyas Uzuner'e (24) çarptı.
Çarpmanın etkisiyle Uzuner ve bisikleti ayrı ayrı yerlere savruldu.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
112 Acil Sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesine kaldırılan Uzuner'in hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
Bisikletin direksiyonunda bulunan ekmekleri, Uzuner'in marketten aldığı ve ailesine götürdüğü öğrenildi.
Ekiplerin olay yerinden kaçan aracı yakalamak için çalışma başlattı.
İzmir,Aydın
01 Aralık 2018 Cumartesi 02:48