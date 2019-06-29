Evine giderken bıçaklanan genç öldü

Haluk ŞENTÜRK/YAĞLIDERE ( Giresun )- GİRESUN'un Yağlıdere ilçesinde evine giderken kimliği belirsiz kişinin saldırısına uğrayan Ergün Tuzcu (26), vücuduna aldığı 20 bıçak darbesiyle yaşamını yitirdi.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçenin Akdarı Mahallesi'nde meydana geldi. İlçe merkezinden evine gitmek için yola çıkan Ergün Tuzcu, yolda karşılaştığı kimliği belirsiz kişinin saldırısına uğradı. Tuzcu, vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı 20 bıçak darbesiyle yaralandı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine gelen ambulansla Yağlıdere Devlet Hastanesi 'ne kaldırılan Tuzcu, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Tuzcu'nun cenazesi otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu 'na gönderildi.

Polis , saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.