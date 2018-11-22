Evine Girdiği Yaşlı Adamı Darp Etti

Edirne
'nin Keşan
ilçesi yaşlı bir adam evinde maskeli bir şahsın yumruklu saldırısı sonucu yaralandı. Keşan Devlet Hastanesi
'ne kaldırılan 75 yaşındaki E.K, burada alınan ifadesinde evine maskeli bir şahsın girerek, kendisini bıçakla tehdit ettiğini, yumruk atarak darp edip bayılttığını ve 46 yaşındaki M.Ü.'den şüphelendiğini beyan etti.
Bunun üzerine harekete geçen Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.Ü'yü ikametinde yakaladı ve yapılan aramada şahsa ait elbisenin üzerinde E.K'ye ait olabileceği değerlendirilen kan izleri bulundu. Elbiselere İstanbul Adli Tıp
Kurumuna gönderilmek üzere el konurken, gözaltına alınan M.U. sevk edildiği adli makamlarca alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı. - EDİRNE
Keşan Devlet Hastanesi,Keşan,Edirne
22 Kasım 2018 Perşembe 21:26