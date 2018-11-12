Evine Girdiğini Öne Sürdüğü Hırsızın Fotoğraflarını Çoğaltıp Kent Merkezine Astı

Kütahya
'da Gülom Çavdır
adlı kadın, evine girip 38 bin lira parasını ve 80 bin liralık altınlarını çaldığını öne sürdüğü kişinin güvenlik kamerasından aldığı fotoğrafları çoğaltıp kent merkezindeki duvarlara astı.
Eşiyle birlikte bisiklet tamirciliği yaparak geçimini sağlayan Gülom Çavdır'ın Yunus Emre Mahallesi'ndeki evine 4 ay önce hırsız girdi. Kimliği belirsiz hırsız evden 38 bir lira para ile 80 bin lira değerindeki altınları alıp kaçtı. Durumu polise bildiren Gülom Çavdır, evinin yakındaki bir işyerinin güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerden hırsızlık şüphelisi olduğunu belirttiği kişinin fotoğrafını aldı. Çavdır, şüphelinin evine yakın yerde yürürken çekilmiş olan fotoğraflarını afiş halinde çoğaltarak üzerine de 'Dikkat hırsız aranıyor' yazısını ve kendi cep telefonu numarasını yazıp bunları belediye otobüs durakları ve duvarlara astı.
Hırsızı yakalamak için polislerin de çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Gülom Çavdır şöyle konuştu:
"Geçen 17 Temmuz'da sabah kalktık iş yerimize gitti. biz gittikten sonra saat 15.00 gibi evimize hırsız girmiş. Altınlar, bilezikler vardı 80 bin TL değerinde, 38 bin TL nakit para ve eşime ait ruhsatlı tabanca vardı hepsi gitmiş. Evimize terastan girmişler. Üç bina yan tarafta oturan yaşlı teyzenin ziline basarak anten tamir edeceğiz diye girmişler, çatılardan geçerek bizim teras camını kırıp içeri girmiş. Bizi bilen biri olduğunu düşünüyoruz. Çünkü üst katta da yatak odam var benim, orayı hiç ellememiş direk gelmiş buradan paraları altınları ve tabancayı almış gitmiş. Bu zamana kadar bulunamadı. 4 aydır araştırılıyor, kameradaki kişi bir türlü bulunamadı. Bu şahsın bulunması için her yere afiş yapıştırıp üzerine numaramı yazdım. Görenlerin bilenlerin araması için. Hırsızın bulunması için herkesin yardımcı olmasını istiyorum."
Kütahya,Çavdır
12 Kasım 2018 Pazartesi 17:48