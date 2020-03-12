Evine giren hırsızlık şüphelisini öldürdüğü iddia edilen kişi adliyeye sevk edildi
Tokat'ta evine giren hırsızlık şüphelisini öldürdüğü öne sürülen kişi ve arkadaşı adliyeye sevk edildi.
12.03.2020 17:50 | Son Güncelleme: 12.03.2020 17:50
Tokat 'ta evine giren hırsızlık şüphelisini öldürdüğü öne sürülen kişi ve arkadaşı adliyeye sevk edildi.
İddiaya göre, Bedestenlioğlu Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'ndeki 2 katlı evlerine gelen Oğuzhan Göğüş, annesi Serra Göğüş'ün balkonun camının kırık olduğunu söylemesi üzerine odaları kontrol etmeye başladı.
Oğuz Göğüş, kontrol sırasında eve hırsızlık için girdiği iddia edilen Muhammed Gedik ile karşılaştı.
Çıkan bıçaklı kavgada Gedik ve Göğüş yaralandı.
Tokat Devlet Hastanesine kaldırılan Gedik kurtarılamadı.
Gözaltına alınan Oğuz Göğüş ve arkadaşı S.K. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
İddiaya göre, Bedestenlioğlu Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'ndeki 2 katlı evlerine gelen Oğuzhan Göğüş, annesi Serra Göğüş'ün balkonun camının kırık olduğunu söylemesi üzerine odaları kontrol etmeye başladı.
Oğuz Göğüş, kontrol sırasında eve hırsızlık için girdiği iddia edilen Muhammed Gedik ile karşılaştı.
Çıkan bıçaklı kavgada Gedik ve Göğüş yaralandı.
Tokat Devlet Hastanesine kaldırılan Gedik kurtarılamadı.
Gözaltına alınan Oğuz Göğüş ve arkadaşı S.K. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: AA
Manşet
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