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Evine giren hırsızlık şüphelisini öldürdüğü iddia edilen kişi serbest bırakıldı

, Tokat'ta evine giren hırsızlık şüphelisini öldürdüğü öne sürülen ve gözaltına alınan kişi ve arkadaşı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

12.03.2020 22:54 | Son Güncelleme: 12.03.2020 22:54
Evine giren hırsızlık şüphelisini öldürdüğü iddia edilen kişi serbest bırakıldı
, Tokat 'ta evine giren hırsızlık şüphelisini öldürdüğü öne sürülen ve gözaltına alınan kişi ve arkadaşı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
İddiaya göre, Bedestenlioğlu Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'ndeki 2 katlı evlerine gelen Oğuzhan Göğüş, annesi Serra Göğüş'ün balkonun camının kırık olduğunu söylemesi üzerine odaları kontrol etmeye başladı.

Oğuz Göğüş, kontrol sırasında eve hırsızlık için girdiği iddia edilen Muhammed Gedik ile karşılaştı.

Çıkan bıçaklı kavgada Gedik ve Göğüş yaralandı.

Tokat Devlet Hastanesine kaldırılan Gedik kurtarılamadı.

Gözaltına alınan Oğuz Göğüş ve arkadaşı S.K. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Oğuz Göğüş ve arkadaşı çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Etiketler : Tokat, Güncel

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