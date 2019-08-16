Haberler» 3. Sayfa» Haber

Evine girerken apartman girişinde bıçaklandı

Turgutlu'da genç bir adam gece saatlerinde evine girmek isterken apartman önünde vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak ağır yaralandı.

16.08.2019 11:13 Evine girerken apartman girişinde bıçaklandı
Turgutlu'da genç bir adam gece saatlerinde evine girmek isterken apartman önünde vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak ağır yaralandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde evine girdiği sırada kimliği belirsiz bir kişi tarafından bıçakla yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı. Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Savaş Sokak'ta bulunan evine girdiği sırada kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi, Y.B.P.'i (35) vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak kaçtı. Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, yaralı şahsı Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırdı.

Peker'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. - MANİSA

Turgutlu, Manisa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
12:42   Babasına bıçak dayayıp 300 lirasını gasp etti
12:34   El frenini çekip 'devletten kaçılmaz' dedi, dost kazığını yedi
12:29   Feci kazada 40 günlük bebek öldü
12:28   Kızılay çadırında unutulan çanta paniğe sebep oldu
12:23   Çin'deki heyelanda ölü sayısı 7'ye çıktı
12:22   Bodrum'da orman yangını sonrası kömür karasına dönen alanlar havadan görüntülendi
12:21   Meksika'da 65 göçmen açlıktan ölmek üzereyken bulundu