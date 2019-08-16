Haberler» 3. Sayfa» Haber

Evine girmek için balkona tırmanırken düşen kadın ölümden döndü

Samsun'da evinin anahtarını kapının arkasında unutunca eve girmek için balkona tırmanan genç kadın, düşerek hastanelik oldu.

16.08.2019 18:30 Evine girmek için balkona tırmanırken düşen kadın ölümden döndü
Samsun'da evinin anahtarını kapının arkasında unutunca eve girmek için balkona tırmanan genç kadın, düşerek hastanelik oldu.

Olay, İlkadım ilçesi Şehit Pilot Üsteğmen Yasin Boy Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1 çocuk annesi Nurgül K. (26), anahtarı dış kapının arkasında unutup kapıyı çekince anahtarın kapının arkasında olduğunu fark etti. Eve girmek için birinci kattaki balkona tırmanmak isteyen Nurgül K., bahçe duvarının üzerine çıkıp balkon duvarındaki atık su borusuna tutunmak isteyince boru kırıldı ve yere düşerek yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Nurgül K., tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

İlkadım, Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
18:36   Bayburt'ta orman yangınında 100 dönüm alan zarar gördü
18:35   Ümraniye'deki yangının boyutu ortaya çıktı
18:35   Çeşme'de 1 günde 93 göçmen yakalandı
18:33   45 göçmeni İstanbul'dan kamyonet kasasında Fethiye'ye getiren 4 organizatör tutuklandı
18:32   Karaman'da namaz sırasında cami tavanı çöktü
18:30   Evine girmek için balkona tırmanırken düşen kadın ölümden döndü
18:29   Otomobilde kafasına taş isabet eden kadın öldü