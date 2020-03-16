Evine gittiği güvenlik görevlisini bıçakla yaraladı
Evine gittiği güvenlik görevlisini bıçakla yaraladı Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen bıçaklı saldırıda özel güvenlik görevlisi belinden yaralandı.
16.03.2020 17:44 | Son Güncelleme: 16.03.2020 17:47
Evine gittiği güvenlik görevlisini bıçakla yaraladı
ZONGULDAK - Zonguldak 'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen bıçaklı saldırıda özel güvenlik görevlisi belinden yaralandı. Edinilen bilgiye göre, olay öğleden sonra Müftü Mahallesi Erdemir Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre M.Ş. Kdz. Ereğli Belediyesi'nde özel güvenlik görevlisi olarak çalışan İlhan K.'nın ikametine gelerek arkasından bıçakla saldırdı. Saldırgan olay yerinden hızla kaçarken yaralı için sağlık ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralıya ilk müdahaleyi burada yaptıktan sonra ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesi bulunmazken saldırgan ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.Savcılık olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.
ZONGULDAK - Zonguldak 'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen bıçaklı saldırıda özel güvenlik görevlisi belinden yaralandı. Edinilen bilgiye göre, olay öğleden sonra Müftü Mahallesi Erdemir Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre M.Ş. Kdz. Ereğli Belediyesi'nde özel güvenlik görevlisi olarak çalışan İlhan K.'nın ikametine gelerek arkasından bıçakla saldırdı. Saldırgan olay yerinden hızla kaçarken yaralı için sağlık ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralıya ilk müdahaleyi burada yaptıktan sonra ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesi bulunmazken saldırgan ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.Savcılık olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Evine gittiği güvenlik görevlisini bıçakla yaraladı
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