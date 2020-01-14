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Evine gizlice girdiği kız arkadaşını uyuduğu sırada bıçaklayarak öldürdü

Manisa'da kendisinden ayrılmak isteyen 2 çocuk annesi Deniz Gezginci'nin evine gizlice giren erkek arkadaşı, talihsiz kadını uyuduğu sırada defalarca bıçaklayarak öldürdü.

14.01.2020 10:42 | Son Güncelleme: 14.01.2020 11:16

'nın ilçesinde bir kadın, evine balkondan gizlice giren erkek arkadaşı tarafından öldürüldü.

UYUDUĞU SIRADA DEFALARCA BIÇAKLADI

Olay, Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ilçeye Zeki C., kendisinden ayrılmak isteyen 2 çocuk annesi Deniz Gezginci'nin (36) Hürriyet Mahallesi'ndeki evine gizlice girdi. Balkondan eve giren Zeki C., uyuduğu sırada Deniz Gezginci'yı defalarca bıçakladı. Ardından evden ayrılan Zeki C., polise teslim oldu.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Öte yandan durumun anlaşılması üzerine olay yerine 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Ekiplerce hastaneye kaldırılan talihsiz kadın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Zeki C.'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Evine gizlice girdiği kız arkadaşını uyuduğu sırada bıçaklayarak öldürdü

Akhisar, Manisa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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