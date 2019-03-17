17 Mart 2019, 09:46
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Evine Hamburger Siparişi Veren Kadın, Gelen Taciz Mesajları Üzerine Savcılığa Koştu

İstanbul Mecidiyeköy'de Zeliha K.'nın yemek siparişini getiren kurye, daha sonra kadına taciz mesajları attı. Kadının şikayetiyle kuryeye dava açıldı.

İstanbul Mecidiyeköy'de yaşayan Zeliha K. (34), gectiğimiz aylarda gece geç bir saatte acıkınca ünlü hamburger firmasından sipariş verdi. Zeliha K.'nın siparişini 25 yaşındaki kurye İbrahim T. getirdi. İbrahim T. iddiaya göre sipariş veren kadının kişisel bilgilerini sipariş detaylarından gizlice aldı ve cinsel taciz içerikli mesajlar göndermeye başladı. Aldığı mesajlar karşısında şoke olan kadınİbrahim T.'nin kendisini açıkça ifşa etmesi üzerine şirket yetkililerine durumu bildirdi.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Sabah'ta yer alan habere göre; Kadının ihbarı sonrası durum aynı zamanda savcılığa intikal etti. İstanbul Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında kuryenin ifadesi alındı. İbrahik T. layı reddederek genç kadını tanımadığını ve kendisine sipariş götürdüğünü hatırlamadığı ve mesajları kendisinin atmadığını söyledi.

İDDİANAME DÜZENLENDİ

Savcılık mesajın atıldığı numaranın İbrahim T.'ye kayıtlı olduğu ve olay günü söz konusu saatlerde aynı numarayla başka görüşmeler yaptığını kaydederek cinsel taciz suçundan iddianame düzenledi.

3,5 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Cinsel taciz suçundan 3,5 yıla kadar hapsi istenen İbrahim T. ilerleyen günlerde Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

3. Sayfa, Güncel


YORUMLAR (11)
H.ÖZ: Eğer Kadın Doğru Söylüyorsa Kadın Yer''den Göğe Kadar HakIı''dır, Hem Kadın''ın TeIefonuna GeIen Mesaj'' da Zâaten Savcı''Iık Tarafı''ndan Tespit Edilmiş Zâaten. Ama Kurye Bunu İnkâr Ediyor, Âma Şu Denetim''Ii Serbest''Iik Yasa''sı Var, HapisCezâ''sı AIsa BiIe İyi HâI Göz Önüne AIınarak Cezâ Evi''nden SıIa İzni''yIe Çıkıp İntikâm''ını AIa BiIir, Türkiye''de AdâIet Yoksun''u Bir ÜIke''dir. AIIâh Tüm Dünya Kadınlar''ını ve Kız Çocuklar''ını Korusun, AIIâh Hepsi''nin Yardımcı''sı 0Isun.
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GS: Bende kuryecilik yapıyorum çoğu zaman müşterinin yüzünü bile hatırlamıyorum Ama derler aklı namazda olmayanın kulağı ezanda olmaz olayı iki taraflı iyice araştırmak lazım
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GENSERİKO : Gancık kuyruğunu sallamazsa erkek dolanmaz
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GENSERİKO: Kuryeler de sevebilir. Onların da canı var
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