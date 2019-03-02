Hırsız Girdi Diye Evine Gelen Vatandaş, Husumetlisi Tarafından Bacağından Vuruldu

Bursa'da evine hırsız girdiği sırada şehir dışında olan Sırrı Yavuz, haberi alınca şehir dışından Bursa'ya geldi. Evinin durumunu öğrenmek için gelen Yavuz, daha önceden husumetli olduğu 17 yaşındaki genç tarafından apartman girişinde ayağından vuruldu. Saldırı sonrası tabancayla birlikte kaçan genci polis her yerde arıyor.

EVİNE HIRSIZ GİRDİĞİ İÇİN BURSA'YA DÖNDÜ

Olay, Yıldırım ilçesi Şirinevler mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün ikametine hırsız girdiği için Artvin'den Bursa'ya dönen Sırrı Yavuz(56), Artvin'den Bursa'ya döndü.

HUSUMETLİ OLDUĞU GENÇLE KARŞILAŞTI

Hırsız giren evini toplamaya çalıştığı sırada, daha önceden aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Ramazan A.(17) ile sokak üzerinde karşılaştı.

MERDİVEN BOŞLUĞUNDA BACAĞINDAN VURULDU

İkili arasında çıkan tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Ramazan A.'nın belinden silahını çıkardığını gören, Sırrı Yavuz apartmana doğru kaçmaya başladı. Merdiven boşluğunda Sırrı Yavuz'u bacağından vuran Ramazan A. elindeki tabancayla hızla uzaklaştı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Kanlar içinde yerde kalan Yavuz'u gören mahalleli durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

HER YERDE ARANIYOR

Polis ekipleri Sırrı Yavuz'u bacağından vuran Ramazan A.'yı her yerde arıyor.

Kaynak: İHA