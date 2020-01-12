Evine hırsız giren adam komşularına isyan etti

Mersin 'in Erdemli ilçesinde evine hırsız giren vatandaş, komşularının duyarsızlığına isyan etti. Yol kenarındaki evine giren hırsızı mutlaka bir görenin olacağını söyleyen vatandaş, "Komşuluk öldü mü, bu kadar mı insanlar birbirinden vazgeçti" diyerek tepki gösterdi.

EVİ DAĞITIP 15 BİN LİRAYI ÇALDILAR

Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Kocahasanlı mahallesinde aynı sokakta oturan babasının evine iki kez hırsız giren İlyas Kil'in evine de hırsız girdi. Odaları tek tek dolaşıp eşyaları etrafa saçan hırsız, yaklaşık 15 bin liralık ziynet eşyası ile tablet bilgisayarları alarak kaçtı. Akşam eve gelen Kil, evinin darmadağın olduğunu görünce şok yaşadı. Polisi arayan Kil, hırsızlık ihbarında bulundu. Eve gelerek incelemelerde bulunan polis, hırsız ya da hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

İlyas Kil, "Bugün sabah işe gitmek için evden çıktık. Eşimin de annesinin evini sel basmıştı, oraya temizliğe gitti. Akşam evimizi bu halde gördük, hırsız girmiş. Değerli ziynet eşyamız vardı, tablet bilgisayarlarımız vardı, onları almışlar" dedi.

KOMŞULARINA SİTEM ETTİ

Evlerinin mahallenin ortasında yol kenarında olduğunu ve eve girenleri muhakkak birinin göreceğini belirten Kil, "Ama ne hikmetse burada bu hırsızlık sürekli oluyor. İki kez babamın evine, bir kez benim evime üç seferdir hırsız giriyor. Mahallede hiçbir komşumuz demiyor ki, bu yabancı adamın burada ne işi var, bir sorgulamıyor. Veya evinizde şöyle bir durum var, yabancı birisi var diye. Çalınan çalındı, biz zaten maddi olarak bir kayba uğradık, manen de sıkıntılara düştük. Ben buradan kapı komşularımıza söylüyorum, mahalledeki arkadaşlara söylüyorum, bir insan yabancı bir insanı evde gördüğü zaman bir arasın sorsun" diye konuştu.

"KOMŞULUK ÖLDÜ MÜ?"

Komşuların birbirlerini uyarması gerektiğini, evlerine hırsız girdiği halde komşularının duyarsız olduğunu ifade eden Kil, "Komşuluk öldü mü yani. Bu kadar mı insanlar birbirinden vazgeçti. Komşu komşunun külüne muhtaçtı. Bu kadar mı duyarsız olduk. 24 saat işleyen yolun kenarında eğer eve giren hırsız görülemiyorsa ne diyeyim. Vicdanları biraz sorgulamak lazım. Yani insanların da biraz duyarlı olması lazım. İnsanlara buradan çağrım, lütfen mahallede bir evin iki yanında bir yabancıyı gördüğünüzde komşunuzu uyarın. Adam gelip de senin birikimini alıp gitmesin. Biz ne zor şartlarda çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"BU KADAR MI ACİZLEŞTİNİZ?"

Çocuğuna ait teneke kumbaranın kapağını açamayan hırsızın kumbarayı bıçakla kesip içindeki yaklaşık 200 lirayı da aldığını dile getiren Kil, şöyle konuştu:

"İlkokul 2'ye giden 7 yaşında oğlum var. Verdiğim harçlıkları metal kumbarada biriktiriyordu. 200 lira kadar para birikmişti. Hırsız bunu bile kesip parçalayıp içindekileri almış. Onlara da sesleniyorum, bu kadar mı vicdansızlaştınız, bu kadar mı acizleştiniz, bu kadar mı düştünüz."