Evine hırsız giren Survivor Sema Aydemir'in arabası çalındı

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor ile adını duyuran şimdilerde yorumculuk yapan milli atlet Sema Aydemir'in İstanbul Eyüp 'te arkadaşlarıyla yaşadığı eve hırsız girdi. Hırsızı kovalamaya çalışan Aydemir'in lüks aracı çalındı.

DEĞERLİ EŞYALARI VE ARABA ÇALDI

Sabah'ta yer alan habere göre: Sema Aydemir'in arkadaşlarıyla birlikte yaşadığı evine, gecenin ilerleyen saatlerinde el feneriyle bir hırsız girdi. Aydemir ve arkadaşlarının paralarıyla birlikte evdeki değerli eşyaları ve bir araba anahtarı çalan hırsız, ünlü sporcu tarafından fark edilse de kaçmayı başardı.

YATAĞINDAN FIRLAYIP KOVALADI

Sema Aydemir, gece yarısı evine hırsız girdiğini fark edince yataktan kalkıp hırsızı kovalamaya başladı. Apartmandan çıktıktan sonra, elindeki anahtarın bir aracın kapısını açtığını gören hırsız, araca binerek olay yerinden kaçtı.

TRAFİK POLİSLERİ ARACI BULDU

Olay sonrası Aydemir ve arkadaşları, eve giren hırsızdan şikayetçi oldu. Konuyla ilgili soruşturma sürerken, hırsızın kimlik tespiti için çalışmalar başlatıldı. Aradan aylar geçti. İstanbul Büyükçekmece'de trafik polisleri lüks bir aracı durdurdu.

Sürücünün hareketlerinden şüphelenen polis, araçtaki plakanın sahte olduğunu fark etti. Olayla ilgili tutanak tutuldu ve durum savcılığa bildirildi. Savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında; bu kişinin çaldığı aracın Sema Aydemir'e ait olduğu belirlendi. Soruşturma devam ediyor.

SEMA AYDEMİR KİMDİR?

Aydemir, 17 Ağustos 1985'te Bursa'da dünyaya geldi. Survivor 2018 yarışmacısıdır ve geçmiş yıllarda heptatlon branşında gösterdiği performans ile biliniyor. Sema Aydemir Londra 2012 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda 4x400m bayrak yarışında yarışmıştır. 400 metre engelli branşında en iyi derecesini 56.62 saniyelik derecesiyle 6 Haziran 2012 tarihinde Ankara'da yapılan yarışta elde etmiştir.

2004 Atina Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalyası bulunan Türk çekiç atma sporcusu Eşref Apak ile 2005 yılında evlenip 2016 yılında boşandı. Çiftin Ali isminde bir çocukları bulunuyor. 21 Ocak 2017'de Survivor'ın ünlüler kadrosunda yer aldı.