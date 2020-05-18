Evine misafir ettiği kişinin ağılından küçükbaş hayvan çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı -...

Mersin'in Silifke ilçesinde evine misafir ettiği kişinin ağılından 65 küçükbaş hayvanı çaldığı iddia edilen şüpheli ile ona yardımcı olduğu öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı.

18.05.2020 19:43 | Son Güncelleme: 18.05.2020 19:45
Mersin'in Silifke ilçesinde evine misafir ettiği kişinin ağılından 65 küçükbaş hayvanı çaldığı iddia edilen şüpheli ile ona yardımcı olduğu öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Çadırlı Mahallesi'de yaşayan İ.U. evinde olmadığı sırada ağılından 65 küçükbaş hayvan çalınmasının ardından jandarmaya başvurdu.
Çalışma başlatan ekipler, hırsızlığın gerçekleştiği sırada İ.U'nun Ö.A'nın evine misafir olarak gittiğini belirledi.
Ö.A'nın suç kaydını inceleyen ekipler, bu kişinin hayvan hırsızlığından kaydının olduğunu tespit etti.
Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Ö.A, ifadesinde, planlayarak yaptıkları hırsızlığı A.D. ve S.D. ile gerçekleştirdiklerini belirterek, A.D'ye sattığı hayvanları başka bir ağıla götürdüklerini itiraf etti.
Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler A.D. ve S.D'yi de gözaltına aldı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Bu arada, çalınan hayvanlar sahibine teslim edilirken, şüphelililerin çok sayıda küçükbaş hayvan hırsızlığı yaptıkları öğrenildi. Evine misafir ettiği kişinin ağılından küçükbaş hayvan çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı -...

Kaynak: AA

Etiketler: Jandarma, Silifke, Mersin, Güncel, Haber

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