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Evine sipariş getirmeyen dönercinin dükkanını bastı

BURSA'da Levent B., evine sipariş getirmeyen dönercinin dükkanını bastı.

02.10.2019 11:23Evine sipariş getirmeyen dönercinin dükkanını bastı
BURSA'da Levent B., evine sipariş getirmeyen dönercinin dükkanını bastı. Şüpheli elinde balta ile geldiği dükkanın camlarını kırdı çalışanları darbetti. Olay anı, işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Olay, dün akşam saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Dikkaldırım Mahallesi'nde meydana geldi. 'Gözlüklü' kalabıyla bilinen Levent B., evinin 10 kilometre uzaklığından bulunan dönerciye sipariş verdi. Dükkan sahibinin evin çok uzak olduğunu ve siparişi getiremeyeceklerini belirtmesi üzerine sinirlenen Levent B., elinde balta ile dükkana gelerek önce dükkanın camlarını kırdı. Ardından dükkana giren Levent B., çalışanları darbetti. Çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen polis çevrede güvenlik önlemi alırken Levent B.'yi yakalamak için çalışma başlattı.
Öte yandan olay anı iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.



Osmangazi, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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