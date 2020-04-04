Evine yardım getiren polislere Cumhurbaşkanı için hazırladığı hediye ve 2 mektubu verdi

DÜNYAYI saran Koronavirüs ile mücadele kapsamında yürürlüğü konulan 'Ekonomik istikrar kalkanı destek programı kapsamında' Zeytinburnu 'nda 296 hak sahibine polis, mahalle bekçisi ve PTT görevlileri tarafından evlerinde sosyal yardımlar ulaştırıldı. Merkezefendi Mahallesi'nde oturan Gülzehra Kemal, gelen polislere teşekkür ederken, çocukları tarafından yazılan 2 teşekkür mektubunu zarf içerisinde verirken aynı zamanda filograftan yaptığı Türk bayrağını teslim etti.

Zeytinburnu Emniyet Müdürlüğü 22 polis, 84 çarşı/mahalle bekçisi ve 40 mutemetten oluşan 11 ekip oluşturarak, hak sahiplerine 1000'er TL'lik sosyal yardımları ulaştırmayı sürdürdü. Belirlenen 500 adresten ilk gün 296 hak sahibine teslimat ve sosyal yardım ulaştırıldı. Görevliler, sosyal yardım dağıtımı yaparken Merkezefendi Mahallesi'ndeki bir evde oturan Gülzehra Kemal, görevlilerden biraz beklemelerini rica ederken, çocukları tarafından yazılan zarf içerisindeki 2 teşekkür mektubunu ve çerçevelettiği filograftan yaptığı büyük bir Türk bayrağını Türkiye Cumhuriyeti devletine ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletilmek üzere teslim etti. Gülzehra Kemal, cep telefonuna gelen mesajda adreslerine teslimat yapılacağını öğrenince çok duygulandıklarını, kızlarının bu mektubu hazırladıklarını, kendisinin de yaptığı Türk bayrağını vermek istediğini anlatırken, "Eşim belediyede çalışıyordu. 7 yıl önce vefat etti. Devletimize teşekkür borçluyuz" dedi. Teslim alınan iki zarf ve tablonun Cumhurbaşkanlığı'na gönderileceği belirtildi.

Kaynak: DHA