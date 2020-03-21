Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Evini ateşe verip, bahçede uyudu - Haberler

Evini ateşe verip, bahçede uyudu

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, psikolojik sorunları bulunduğu öne sürülen Murat S. (49), evini ateşe verdikten sonra bahçede uyudu.

21.03.2020 15:29 | Son Güncelleme: 21.03.2020 15:29
Evini ateşe verip, bahçede uyudu

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, psikolojik sorunları bulunduğu öne sürülen Murat S. (49), evini ateşe verdikten sonra bahçede uyudu. İtfaiye yangının söndürürken, gözaltına alınan Murat S., jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

İsabeyli Mahallesi'nde psikolojik sorunları bulunan, işsiz, evli ve 1 çocuk babası Murat S., evini ateşe verdi. Ardından da evden aldığı döşek ve yorgan ile kurduğu yatağa yatan Murat S., uykuya daldı. Mahallelinin ihbarı üzerine adrese itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Murat S. uyurken bulunurken, itfaiye ekibinin çalışmasıyla yangın söndürdü.

DAHA ÖNCE DE YAKMAYA ÇALIŞINCA EŞİ EVİ TERK ETMİŞ

Evini yaktığı belirlenen Murat S., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Daha önce de evini yakmaya kalkıştığı öğrenilen Murat S'nin girişiminin komşuları tarafından engellendiği, eşinin o günden sonra çocuğunu da alıp evi terk ettiği belirtildi.

Jandarmada ifadesi alınan Murat S., savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Gidecek yeri olmayan Murat S.'ye sonrasında. bir komşusu sahip çıkıp evini açtı.

ALDIĞI HAPIN ETKİSİYLE YAKTIĞINI ÖNE SÜRDÜ

Olay anını anlatan Murat S., "Hastalığımdan dolayı ev düzenim yok. Alzheimer ve diyabet hastasıyım. Tansiyon hastasıyım. Yemeklerimi kendim yapabildiğim kadar yapıyorum. Gece doktorun yazdığı haptan 2 tane içtim. Ondan sonra ne olduğunu bilmiyorum. Evimin önünde kapımın önünde uyumuş kalmışım" dedi.

İsabeyli Mahalle Muhtarı Birkan Çelik ise, "Gece evini ateşe vermiş. Konuştuğumuzda bu olaydan haberinin olmadığını, bilinç dışı yaptığını belirtti. Mahalle olarak, Murat kardeşimize sahip çıkmak istiyoruz. Yalnız bizler değil, devletimizden de aynı ilgi ve alakayı bekliyoruz. Hayırsever vatandaşlarımızdan da yardım alarak, hep birlikte Murat kardeşimize sahip çıkalım, evini yeniden yapalım" dedi.

Murat S.'ye evini açan Hüsnü Bizimyer ise, "Mahalle sakinlerimizden Murat arkadaşımız bilinç dışında evini yakmıştır. Şu anda kalabilecek bir yeri olmadığı için benim yanımda kalmaktadır" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA

Etiketler : Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Peş peşe uyarılar yapılırken İBB’nin bu hareketi büyük tepki topladı Haberler
Peş peşe uyarılar yapılırken İBB'nin bu hareketi büyük tepki topladı
Komşudan umutlandıran haber: İlacı bulduk, 10 günde piyasada olacak Haberler
Komşudan umutlandıran haber: İlacı bulduk, 10 günde piyasada olacak
Yaşlılarımız zapt edilemiyor! Önce küfür edip ardından bıçak çekti Haberler
Yaşlılarımız zapt edilemiyor! Önce küfür edip ardından bıçak çekti
Kılıçdaroğlu’nun acı günü! Kız kardeşi hayatını kaybetti Haberler
Kılıçdaroğlu'nun acı günü! Kız kardeşi hayatını kaybetti
Sayı 68’e çıktı! Korona nedeniyle 46 ülkeye daha uçuşlar durduruldu Haberler
Sayı 68'e çıktı! Korona nedeniyle 46 ülkeye daha uçuşlar durduruldu
Camiler için alınan önlemin ne kadar doğru olduğunu gösteren video! Haberler
Camiler için alınan önlemin ne kadar doğru olduğunu gösteren video!
Berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin faaliyetleri durdurulacak Haberler
Berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin faaliyetleri durdurulacak
Belediye resmi hesabından bu fotoğrafı paylaştı: Bizi bunu yapmak zorunda bırakmayın Haberler
Belediye resmi hesabından bu fotoğrafı paylaştı: Bizi bunu yapmak zorunda bırakmayın

Son Dakika Güncel Haberleri

İran'da 28 milyon kişi sağlık taramasından geçti - Haber Çavuşoğlu, Kovid-19 salgınıyla ilgili mevkidaşlarıyla ortak telekonferansla görüştü - Haber Suudi Arabistan'da yoğun bakımda olan ablasından haber alamıyor - Haber Gazlıgöl'de termal otellere korona virüs engeli - Haber Elazığ'da "Hadi gah eve gidek" çözüm olmayınca banklar söküldü - Haber Koronavirüse rağmen sokakta görüntülenen yaşlı adam önce küfür etti, sonra bıçak çekti - Haberler Sokağa çıkmayın uyarılarına rağmen İBB'nin kandil simidi dağıtması tepki çekti - Haber İran'dan sevindiren haber! Koronavirüsün ilacını 10 gün içinde piyasaya sürecekler - Haberler Siverek'te zabıta; Türkçe, Kürtçe ve Zazaca olmak üzere 3 ayrı dilde koronavirüs uyarısı yaptı - Haber Yargıtay, 'Bu adam altına kaçırıyor' ifadesini boşanma sebebi saydı - Haber Son dakika: Toplu asker uğurlama törenleri geçici olarak yasaklandı - Haber Koronavirüs salgınına aldırmayan vatandaşlar, İstanbul'daki sahillere akın etti - Haber
Loading