Esra Erol'un programına çıkan Ali Keskin, evini bastığı husumetlisi tarafından öldürüldü

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde İdris Coşgun, evini av tüfeğiyle basan Ali Keskin'i silahla vurarak öldürdü. Ali Keskin'in yaklaşık 4 ay önce ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programına çıkarak nikahlı eşinin İdris Coşgun ile kaçması sonrası ve 4 yaşındaki çocuğunun alıkonulduğunu iddia ettiği ortaya çıktı.

TARTIŞMA KISA SÜREDE KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Ali Keskin ve henüz kimlikleri tespit edilemeyen 2 arkadaşı, dün gece Kütahya'dan otomobille Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Hacıbeyli köyüne geldi. Keskin, arkadaşlarıyla birlikte, husumetli olduğu İdris Coşgun'un evine gitti. Ali Keskin, avluda İdris Coşgun ile hesaplaşmak istediğini söyleyerek, bağırmaya başladı. Avluya çıkan İdris Coşgun'un babası Şeref Cosgun ile annesi Havva Coşgun, Keskin ve arkadaşlarına, oğullarının evde olmadığı söyledi.

Taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Ali Keskin, av tüfeğiyle Şeref Coşgun ile Havva Coşgun'a ateş etti. Saçmaların isabet ettiği Şeref Coşgun belinden, Havva Coşgun ise elinden yaralandı.

EVDEN ÇIKIP ATEŞ ETTİ

Bu sırada evde bulunan İdris Coşgun da dışarı çıkarak, av tüfeğiyle Ali Keskin'e ateş etti. Ali Keskin kanlar içinde yere yığılırken, yanındaki 2 arkadaşı ise koşarak kaçtı.

BABANIN DURUMU AĞIR

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Ali Keskin'in yaşamını yitirdiği belirlenirken, Şeref ve Havva Coşgun ise Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı. Şeref Coşgun'un sağlık durumunun ciddiyetini koruyor.

YAKINININ EVİNDE YAKALANDI

Jandarma olayın ardından kaçan İdris Coşgun, saklandığı yakınının evinde yakalayıp, gözaltına aldı. Olay yerinde yapılan incelemede bir av tüfeği ele geçirilirken, cinayette kullanılan silahın ise henüz bulunamadığı kaydedildi. Yapılan incelemenin ardından Ali Keskin'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ndeki Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.