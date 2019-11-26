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Evini film setine çevirdi

KİKİ LANET-İ CİN isimli korku dram tarzındaki sinema filminin çekimleri, yönetmen ve senarist Mustafa Miraç Kaya'nın kavacık, çavuşbaşındaki villasında devam ediyor.

26.11.2019 11:16 | Son Güncelleme: 26.11.2019 11:19Evini film setine çevirdi

KİKİ LANET-İ CİN isimli filmde senaryo ve yönetmenliğin yanında başrolü Mustafa Miraç Kaya, ünlü oyuncular Türkan Kılıç, Reyhan İlhan ve Yaşar Aydınlıoğlu ile paylaşıyor.

Mustafa Miraç Kaya oturduğu evi KİKİ LANET-İ CİN filmi için set ortamına çevirirken 50.000 tl masraf ederken "Bir iş yapılırken hakkını vermek lazım evimi baştan aşağı yeniden dekore ettirdim filmin ruhuna uygun olsun diye pişman değilim, film bitince de 100.000 harcayıp eski haline getireceğim, 14 Şubat tarihinde vizyonda emeklerimizin semeresini göreceğiz, seyirci korkuyla izleyeceği KİKİ LANET-İ CİN isimli filmimden ağlayarak çıkacak" dedi.


Körfez İşbirliği Konseyi, Yönetmen, Güncel

Kaynak: Bültenler

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