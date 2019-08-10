Haberler» Güncel» Haber

Evini icradan satın alan kadını öldürdü

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Arzu Ertan, icradan satın aldığı evin eski sahibi Fikret B.(51) tarafından pompalı tüfek ile vurularak, öldürüldü.

10.08.2019 10:49 Evini icradan satın alan kadını öldürdü
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Arzu Ertan, icradan satın aldığı evin eski sahibi Fikret B.(51) tarafından pompalı tüfek ile vurularak, öldürüldü.
Bodrum'un Bahçelievler Mahallesi'ndeki Fikret B.'ye ait ev, 4 ay önce icradan satıldı. Evi satın alan Arzu Ertan, Fikret B.'den evi tahliye etmesini istedi.  Ancak Fikret B., evi boşaltmadı. Bunun üzerine dün saat 16.00 sıralarında Arzu Ertan ile Fikret B. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Fikret B., pompalı tüfeğini alıp Ertan'a ateşledi. Genç kadın, kanlar içinde yere yığılırken saldırgan kaçtı.
Silah sesini duyan çevre sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sağır yaralı Ertan'ı ilk müdahalesinin ardından özel hastaneye kaldırdı. Arzu Ertan, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.
Fikret B. ise bir süre sonra pompalı tüfek ile Turgutreis Jandarma Karakolu'na giderek, teslim oldu. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.



Bodrum, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:12   Noterler dijital sistemle birbirine bağlanıyor
12:12   Yaşı küçük sanatçılığı dev; İlyun Bürkev
12:12   Şair Abay Kunanbayev doğumunun 174. yılında anıldı
12:12   TAMBU'dan Kurban Bayramı'na özel yeni hareketli çıkartmalar
12:11   Ölümlü kaza oranlarında yüzde 37'lik düşüş
12:09   Kavurma yapmanın püf noktaları
12:08   Baraj havzasında kalan iki mahalle taşınıyor