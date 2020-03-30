Jandarma ekipleri, evini kahvehaneye çeviren ve oyun oynayan 8 kişiye, 9 bin lira para cezası uyguladı

Mersin 'in Anamur ilçesinde bir evin bahçesine gerilen brandadan şüphelenen jandarma ekipleri, brandayı kaldırınca evin kahvehaneye dönüştüğünü gördü. Bunun üzerine ekipler ev sahibine ve orada oyun oynayan kişilere cezai yaptırım uyguladı.

Mersin'in Anamur ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde, evinin giriş kısmını branda ile kapatarak kahvehaneye dönüştürdüğü tespit edilen şahıs hakkında işlem yapıldı.

DENETİMLER SIKLAŞTIRILDI

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, koronavirüs tedbirleri kapsamında umuma açık istirahat ve eğlence yerleri, taziye evleri, dernek ve vakıfların genel kurul faaliyetlerinin durdurulmasının ardından bu tip faaliyetlere yönelik denetimler de sıklaştırıldı.

EV, KAHVEHANEYE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

Jandarma ekiplerinin koronavirüs tedbirleri kapsamında Anamur ilçesinde yaptığı denetimlerde Emirşah Mahallesi'nde bir kişinin evinin giriş kısmını branda ile kapatarak kahvehaneye dönüştürdüğü, 8 kişinin de bu alanda bulunan masalarda iskambil kağıtları ile oyun oynadıkları tespit edildi.

TOPLAM 9 BİN LİRA PARA CEZASI UYGULANDI

Kahvehaneye dönüştürülen yerde oyun oynayan 8 şahıs ile ikamet sahibine 'Umumi Hıfzıssıhha Kanunu' gereğince toplam 9 bin lira idari para cezası uygulanırken, ayrıca ikamet sahibi hakkında 'İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik' hükümlerine aykırı hareket etmekten tutanak tanzim edilerek cezai işlem uygulanmak üzere Anamur Belediye Başkanlığına gönderildi.

Kaynak: İHA