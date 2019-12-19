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Evini kaybeden muhabbet kuşu sahibini bekliyor

Bozüyük'te yolda bulunan sahipsiz muhabbet kuşu Bozüyük Belediyesi Veteriner Hekimliği'nin koruması altında sahibine kavuşmayı bekliyor.

19.12.2019 16:11 | Son Güncelleme: 19.12.2019 16:16 Evini kaybeden muhabbet kuşu sahibini bekliyor

'te yolda bulunan sahipsiz muhabbet kuşu Bozüyük Belediyesi Veteriner Hekimliği'nin koruması altında sahibine kavuşmayı bekliyor.


Bozüyük'te hayırsever bir vatandaş tarafından 4 Eylül Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi üzerinde bulunan sahipsiz muhabbet kuşu Bozüyük Belediyesi Veteriner Hekimliği'ne teslim edildi. Hayırsever vatandaş evini kaybeden ve sokaktaki türlü tehlikelerden zarar görmesini istemediği muhabbet kuşunu sahibine daha kolay ulaşabilmesi ve güvenli bir şekilde muhafaza edilebilmesi için Veteriner Hekimliğe getirdiğini belirterek "Bu güzel muhabbet kuşu umarım kısa zamanda sahibine kavuşur" dedi.


Muhabbet kuşunu vatandaştan teslim alan yetkililer ise kuşu ön muayenesinin ardından korumaya alarak "muhabbet kuşu, sahibi gelip teslim alana kadar bizim misafirimizdir." dediler. - BİLECİK


Bozüyük, Güncel

Kaynak: İHA

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