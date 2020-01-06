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Evini kenevir tarlasına çeviren şahsa polisten operasyon

Kadıköy'de kovalamaca sonucu polis tarafından durdurulan bir otomobilden uyuşturucu madde ele geçirildi, otomobildeki iki şahıs gözaltına alındı.

06.01.2020 12:09 | Son Güncelleme: 06.01.2020 12:31 Evini kenevir tarlasına çeviren şahsa polisten operasyon
'de kovalamaca sonucu polis tarafından durdurulan bir otomobilden uyuşturucu madde ele geçirildi, otomobildeki iki şahıs gözaltına alındı. İki şahsın evlerinde de uyuşturucu madde bulunurken, şahıslardan birinin evini adeta kenevir tarlasına çevirdiği görüldü.

Kadıköy'de 1 Ocak günü 18.00 sıralarında polisin dur ihtarına uymayan bir otomobil kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucunda otomobil Sahrayıcedit Mahallesinde bir otoparkta durduruldu. Otomobil içerisinde ve otoparkta yapılan aramalarda 20 adet fide şeklinde uyuşturucu madde ve 5 adet elektronik cihaz ele geçirildi, Serkan K. (28) ve Cihan Yuşa K. (28) isimli şahıslar gözaltına alındı.

, çalışmaların devamında Cihan Yuşa K. isimli şahsın Kadıköy'de Erenköy Mahallesi Fahrettin Gökay Caddesindeki ikametinde uyuşturucu madde bulundurduğunu, Serkan K. isimli şahsın ise Ataşehir'de Örnek Mahallesinde bulunan ikametinde uyuşturucu madde yetiştirdiğini tespit etti.

Adreslerde yapılan aramalarda, 250 gram uyuşturucu madde, daralı ağırlığı 21 kilo 300 gram gelen 259 kök hint keneviri, 2 kilogram kurutulmuş halde satışa hazır öğütülmüş uyuşturucu madde, uyuşturucu madde ve kenevir yetiştirmede kullanılan ısı, ışık ve havalandırma düzenekleri ele geçirildi.

Şahıslar, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - İSTANBUL

Kenevir, Kadıköy, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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