09.07.2019 12:11
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Evini kolonya dökerek ateşe veren kişi çıkan yangında öldü

Evini kolonya dökerek ateşe veren kişi çıkan yangında öldü

Gaziantep'te kolonya dökerek evini ateşe veren kişi, çıkan yangında hayatını kaybetti.

Gaziantep'te kolonya dökerek evini ateşe veren kişi, çıkan yangında hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Şehitkamil ilçesine bağlı Kayaönü Mahallesi Elmalı Sokak'ta yaşayan ve bir süredir psikolojik tedavi gördüğü belirtilen Cuma Yılmaz (66) kolonya döktüğü evini ateşe verdi.
Evden dumanlar yükseldiğini gören komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.
Alevlerin kontrol altına alınmasının ardından ağır yaralı olarak kurtarılan Yılmaz, Şehitkamil Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından 25 Aralık Devlet Hastanesi Yanık Ünitesi'ne kaldırıldı.
Buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamayan Yılmaz'ın cesedi, Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından yakınlarında teslim edildi.
Kaynak: AA
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