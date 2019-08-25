Haberler» Güncel» Haber

Evini su basan vatandaş yardım bekliyor

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde evini su basan ve maddi zarara uğrayan vatandaş uzanacak yardım elini bekliyor.

25.08.2019 12:11 Evini su basan vatandaş yardım bekliyor
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde evini su basan ve maddi zarara uğrayan vatandaş uzanacak yardım elini bekliyor.

İlçeye bağlı Yenidoğan mahallesi Kültür sokakta Doğan Akdağ'ın müstakil evini su bastı. Birkaç gün önce su basan evde bulunan eşyalar zarar gördü. Durumu yetkililere bildirdiklerini ancak evlerinin altından su gelmeye devam ettiğini ifade eden Akdağ, yetkililer ve hayırseverlerden yardım istedi.

Akdağ; "Şebeke suyu binanın altından gidiyormuş. 10 gündür geliyorlar, bakıyorlar, gidiyorlar. Şimdiye kadar gelip gidiyorlardı, ev su alınca müdahaleye başladılar. Evin altı yarım metre su doldu, aşağı yukarı 3 ton vardı. Eşyalar, mutfak hep battı. Evin her tarafı çöktü, kabardı. İlla ölüm mü olacak. Ev su aldı, otursak çökecek mi çökmeyecek mi orası da var" diye konuştu. - KAYSERİ

Kocasinan, Kayseri, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:35   Futbol antrenörü stadyumda evlendi
13:34   Şehit polis Çelebi son yolculuğuna uğurlandı
13:34   Hükümlüden çarşaflı firar
13:33   Samsun Barosu Kadın Hakları Komisyonu: "Kadın birey olarak toplumda kabul görmeli"
13:33   Hayalet ilçe tel abyad'daki terör mevzileri görüntülendi
13:33   İSTANBUL-BAĞCILAR'DA BOŞALTILAN BİNANIN ÇEVRESİNDE OTURANLAR DA TEDİRGİN
13:32   Avşar, Malazgirt Zaferinin yıl dönümünü kutladı