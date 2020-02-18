Haberler » Güncel » Evini su basan vatandaşın yardımına belediye başkanı koştu - Haber

Evini su basan vatandaşın yardımına belediye başkanı koştu

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde, evi su basan vatandaşın imdadına İlçe Belediye Başkanı Habib Aşan koştu.

18.02.2020 11:24 | Son Güncelleme: 18.02.2020 11:24Evini su basan vatandaşın yardımına belediye başkanı koştu
'ın ilçesinde, evi su basan vatandaşın imdadına İlçe Belediye Başkanı Habib Aşan koştu. Eline aldığı çek pas ve fırçayla suları dışarı çıkaran Aşan, saatlerce ekiplere yardım etti.

Beytüşşebap ilçesinde evi su basan vatandaş belediye ekiplerinden yardım istedi. AK Partili belediye başkanı Habip Aşan gelen ihbarı duyunca itfaiye ekipleriyle beraber vatandaşın evine gitti. Burada tüm odaların sular altında kaldığını gören Başkan Aşan, eline aldığı çek pas ve fırçayla suları tahliye etmeye çalıştı. Ekipler ve belediye başkanın 3 saatlik çalışması sonucu ev temizlendi.

Başkan Aşan, "Bizler halkımız için bu koltuğa geldik, hizmet için geldik. Bugün bir hemşehrimizin evinde her şeyin sular altında kaldığını öğrenince bizzat olay yerini görmek istedim. Ekiplerimizle beraber yardımcı olduk. Reklam için değil gönül belediyeciliği anlayışıyla çıktık bu yola. Her zaman halkımızın hizmetkarı olacağız inşallah" dedi. - ŞIRNAK

Beytüşşebap, Şırnak, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

10:56  DİB-MBSTS 2020 sınavı ne zaman? ÖSYM MBSTS kimler girebilir? MBSTS başvuru 2020
10:21  Umut Duygu kimdir? Umut Duygu nereli, kaç yaşında?
10:18  John Wick 2 filmi konusu nedir? John Wick 2 oyuncuları ve John Wick 2 özeti!
09:52  Burçin Terzioğlu kimdir? Burçin Terzioğlu, kaç yaşında nereli?
09:17  Ertem Eğilmez kimdir? Ertem Eğilmez nereli? Ertem Eğilmez biyografisi, hayatı
18.02.2020 11:52:27