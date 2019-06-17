17.06.2019 17:39
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Evinin altında "Rum" definesi arıyor

Evinin altında "Rum" definesi arıyor

Yalova'da yaşayan bir aile, Kurtuluş Savaşı yıllarında ortaya çıkan Rum çetelerinden kaldığını ileri sürdüğü defineyi bulmak için iki katlı evinin altında kazı çalışması yapıyor.

Yalova'da yaşayan bir aile, Kurtuluş Savaşı yıllarında ortaya çıkan Rum çetelerinden kaldığını ileri sürdüğü defineyi bulmak için iki katlı evinin altında kazı çalışması yapıyor.
AA muhabirine açıklama yapan ailenin avukatı Fatma Seçil Can, Rüstempaşa Mahallesinde veraset yoluyla müvekkillerine intikal eden 180 metrekarelik alan içindeki iki katlı evinin altında define olduğu iddiaları nedeniyle kazı çalışması yaptıklarını belirtti.
Akıllarında soru işareti kalmaması adına böyle bir girişimde bulunduğunu söyleyen Can, Bursa Müze Müdürlüğü'nden 10 günlük izin alarak emniyet güçleri nezaretinde 6 gündür kazı çalışması yapıldığını anlattı.
Şu ana kadar herhangi bir bulguya rastlanmadığı bilgisini veren Can, kazıda herhangi bir materyal elde edilmesi durumunda yarısını ailenin alacağını diğer yarasının ise müzeye teslim edeceğini sözlerine ekledi.
Kaynak: AA
Yalova, Güncel

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