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Evinin avlusuna gömülü cesedi, yurt dışından ihbar etti

ORDU'nun Ünye ilçesinde Mevlüt Ö. (23), telefonla aradığı polise, evinin avlusunda erkek cesedinin gömülü olduğunu ihbar etti.

16.03.2020 10:17 | Son Güncelleme: 16.03.2020 10:17
Evinin avlusuna gömülü cesedi, yurt dışından ihbar etti

ORDU'nun Ünye ilçesinde Mevlüt Ö. (23), telefonla aradığı polise, evinin avlusunda erkek cesedinin gömülü olduğunu ihbar etti. Avluda yapılan aramada cansız beden bulunurken, kime ait olduğu araştırılmaya başlandı. Yurt dışında olduğu tespit edilen Mevlüt Ö.'nün ise yakalanması için çalışma başlatıldı.

İlçeye bağlı Pelitliyatak Mahallesi'nde yaşayan Mevlüt Ö., 155 Polis İmdat Hattı'nı arayarak, kendisine ait evin avlusunda erkek cesedi olduğu yönünde ihbarda bulundu. İhbarı değerlendiren polis ve jandarma ekipleri, avludaki incelemelerin ardından kazı çalışması başlattı. Kazı çalışmaları ve arama sırasında, toprağa gömülü erkek cesedi bulundu. Cansız beden, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Öte yandan ekipler, yaptıkları incelemede, ev sahibi Mevlüt Ö.'nün yurt dışında olduğunu ve ihbarı buradan yaptığını belirledi. Cesedin ise Adana'dan Mevlüt Ö.'yü ziyarete gelen arkadaşına ait olduğu iddia edildi. Cansız bedenin kime ait olduğu araştırılırken, şüpheli Mevlüt Ö.'nün ise yakalanması için çalışma başlatıldı.


Kaynak: DHA

Etiketler : Ünye, Ordu, Güncel

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