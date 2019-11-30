Barış Pınarı Harekatı'na gönüllü olarak katılmak isteyen 72'lik dede, kendini astı

Muğla'nın Milas ilçesinde, evinin avlusunda kendini iple asan Mustafa D. (72), yaşamını yitirdi. Mustafa D, bir süre önce TSK'nın Suriye'deki terör unsurlarının kökünü kazımak için başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na gönüllü katılmak için başvurmuş, mahalleli tarafından omuzlarda taşınmıştı.

PSİKOLOJİK SORUNLARI VARDI

Damlıboğaz Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk ve 6 torunu bulunan Mustafa D, evinin avlusunda kendini asarak yaşamına son verdi. Bu sabah yakınları tarafından cesedi bulunan Mustafa D'nin psikolojik sorunları olduğu öne sürüldü. Yapılan olay yeri incelemesinin ardından Mustafa D'nin cesedi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

BARIŞ PINARI HAREKATINA GÖNÜLLÜ KATILMAK İÇİN BAŞVURMUŞTU

Mustafa D, bir süre önce 'Barış Pınarı Harekatı'na gönüllü olarak katılmak için başvurmuş, mahalle halkınca bu davranışı sonrası omuzlarda taşınmıştı. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Mustafa D'nin ölümü mahallede üzüntü yarattı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.