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Barış Pınarı Harekatı'na gönüllü olarak katılmak isteyen 72'lik dede, kendini astı

Barış Pınarı Harekatı'na gönüllü olarak katılmak istediği için mahalleli tarafından omuzlarda taşınan 72 yaşındaki Mustafa D. evinin avlusunda kendini asarak intihar etti.

30.11.2019 12:47 | Son Güncelleme: 30.11.2019 13:17

'nın ilçesinde, evinin avlusunda kendini iple asan Mustafa D. (72), yaşamını yitirdi. Mustafa D, bir süre önce TSK'nın Suriye'deki terör unsurlarının kökünü kazımak için başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na gönüllü katılmak için başvurmuş, mahalleli tarafından omuzlarda taşınmıştı.

PSİKOLOJİK SORUNLARI VARDI

Damlıboğaz Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk ve 6 torunu bulunan Mustafa D, evinin avlusunda kendini asarak yaşamına son verdi. Bu sabah yakınları tarafından cesedi bulunan Mustafa D'nin psikolojik sorunları olduğu öne sürüldü. Yapılan olay yeri incelemesinin ardından Mustafa D'nin cesedi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

BARIŞ PINARI HAREKATINA GÖNÜLLÜ KATILMAK İÇİN BAŞVURMUŞTU

Mustafa D, bir süre önce 'Barış Pınarı Harekatı'na gönüllü olarak katılmak için başvurmuş, mahalle halkınca bu davranışı sonrası omuzlarda taşınmıştı. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Mustafa D'nin ölümü mahallede üzüntü yarattı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Barış Pınarı Harekatı'na gönüllü olarak katılmak isteyen 72'lik dede, kendini astı

Milas, Muğla, Güncel

Kaynak: DHA


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