Evinin bahçesinde mezar yaptığı köpeğini unutamıyor

Evinin bahçesinde mezar yaptığı köpeğini unutamıyorKendisine 17 yıl hizmet eden köpeğine ölünce mezar yapan Yılmaz Kavuşturucu, köpeğinin mezarını temizleyip dua ediyor, eski günleri konuşuyorYılmaz Kavuşturucu:"Ağaçlarımı sularım, mezara gelip otları yolarım, sularım. Oturup konuşuruz, geçmişi konuşuruz. Bundan doğal ne olabilir ki, bir sürü hatırları var. O hatıraları konuşuruz duyar duymaz Allah'ın bileceği bir iş"KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan Yılmaz Kavuşturucu, kendisine 17 yıl can dostu olan ve 2008'de öldükten sonra evinin bahçesinde mezar yaptırdığı köpeği "Varoş"u unutamıyor. Kavuşturucu, köpeğinin mezarını temizliyor, başında dua ediyor.Bağlarbaşı Mahallesi'nde konak işletmeciliği yapan Yılmaz Kavuşturucu, "Varoş" simini verdiği "Collie" cinsi köpeğini 11 yıl önce hastalıktan dolayı kaybetti. Köpeğinin ölmesinin ardından büyük üzüntü yaşayan ve evinin bahçesinde mezar yaptıran Kavuşturucu, mezar taşına da "Köpeğimiz Varoş, dünya boş, can dostumuz Varoş" yazdırdı.Köpeği "Varoş"un ölmesinin üzerinden 11 yıl geçmesine rağmen köpeğini unutamayan Kavuşturucu, köpeğinin mezarındaki otları temizliyor, mezarı başında dua ediyor.Yılmaz Kavuşturucu, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, köpeğinin kedisine 17 yıl hizmet ettiğini söyledi."Varoş"un 17 yıl boyunca kendisini, evini, malını ve canını koruduğunu ifade eden Kavuşturucu, "Benim köpeğimin bana göre iki ayaklı insandan hiçbir farkı yok. Başkalarına göre olabilir. Başkaları bu 'mekruh, okunmaz' diyor. Hiç kimseyi ilgilendirmez. Bu hayvan bana 17 sene hizmet verdi. Beni korudu, eşimi, evimi korudu. Benim için iki ayaklı canlıdan farksız" dedi."Eşim 6 ay kaşıkla yemek verdi"Köpeğinin çok sevecen bir köpek olduğunu anlatan Kavuşturucu, şunları kaydetti:"Beni görünce o kadar sevinç içinde olurdu ki, ama ne yazık ki 17 yaşında gözlerini kaybetti, sonra böbreklerini kaybetti. Yürüyemedi, çadır kurduk. Eşim 6 ay kaşıkla yemek verdi. 6 ay çok yakınımıza bakar gibi baktık. Çünkü bu da bize çok bakmıştı. Maalesef fazla yaşatamadık, son zamanlarda ağrıları iyice arttı, veterinerler 'kanser' dedi, maalesef bunu kaybettik."Köpeğini öldükten sonra bir köşeye atmak istemediğini aktaran Kavuşturucu, "Bana hizmet eden hayvanımı yanımda görmek istedim. Böyle bir şey yaptım. Bu da benim için bir mutluluktur. Ben bunu severek yaptım. Bunu kefenledim ve içine leh yaptım, üzerine de toprak atmadım. Bir insan nasıl nasıl defin ediliyorsa ben de o şekilde defin ettim" diye konuştu."Her gün beraberim" Anne ve babasının mezarını da evinin bahçesine yapmak istediğini ancak mümkün olmadığını kaydeden Kavuşturucu, "Mümkün olsaydı da anne ve babamı da buraya gömseydim, her gün beraber olsaydık. Burada benim 5 dönüm bahçem var, ben anne ve babamı buraya gömemiyorum. Allah onlara da rahmet eylesin. Buna can veren de Allah alan da Allah, dolayısıyla ben anneme de okurum köpeğime de okurum" değerlendirmesinde bulundu."Her gün beraberim" diyen Kavuşturucu, şunları söyledi: "Ağaçlarımı sularım, mezara gelip otları yolarım, sularım. Oturup konuşuruz, geçmişi konuşuruz. Bundan doğal ne olabilir ki, bir sürü hatırları var".